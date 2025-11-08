◇JAL presents 第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会2回戦 花巻東7―0駒大苫小牧（2025年11月8日 JALスタジアム花巻）

大会連覇を狙う花巻東がコールド発進を決めた。1番の綿貫はるの（2年）は0―0の2回2死満塁から左中間を破る先制の2点二塁打を放った。この一打が決勝打となり「来たボールを素直に打とうと思っていました。ここまでチームがなかなか勝てなかったので、緊張はありましたけど、自分で決めようと思っていました」と表情を緩めた。

今夏の新チームで捕手から外野にコンバートとなった。打順は1番を打つことが増え「チームにいい流れを持ってこられるように。そこを意識してやっています」と打線をけん引している。

出身は群馬県。「野球だけではなくて、人間性でも成長できると思って選びました」と花巻東への進学を決断した。連覇がかかる今大会。「目標はもちろん優勝です。みんなで元気よくやって優勝したいです」と力を込めた。4回までに8安打7得点を挙げた打線に、沼田尚志監督は「こんなに打つのは珍しい」と喜んでいた。