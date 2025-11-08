11月8日、東京競馬場で行われた11R・京王杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ダイヤモンドノット（牡2・栗東・福永祐一）が快勝した。3馬身差の2着に8番人気のフクチャンショウ（牡2・美浦・加藤征弘）、3着に12番人気のトワニ（牝2・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:20.9（良）。

2番人気で津村明秀騎乗、シュペルリング（牡2・美浦・嘉藤貴行）は10着、3番人気で横山和生騎乗、レッドスティンガー（牡2・美浦・矢嶋大樹）は8着敗退。

【阪神2R】ダイヤモンドノット完勝で、川田将雅騎手はJRA通算2200勝

3馬身差完勝

C.ルメール騎乗の1番人気、ダイヤモンドノットが嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は好位2番手を楽に追走。直線でも絶好の手応えで抜け出し、後続を楽に突き放して3馬身差の快勝だった。

ダイヤモンドノット 5戦2勝

（牡2・栗東・福永祐一）

父：ブリックスアンドモルタル

母：エンドレスノット

母父：ディープインパクト

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：坂東牧場

【全着順】

1着 ダイヤモンドノット C.ルメール

2着 フクチャンショウ 戸崎圭太

3着 トワニ 菅原明良

4着 シャオママル A.プーシャン

5着 ルートサーティーン 岩田康誠

6着 ユウファラオ 北村宏司

7着 リネンタイリン 柴田大知

8着 ホットゥトロット 石橋脩

8着 レッドスティンガー（同着） 横山和生

10着 シュペルリング 津村明秀

11着 ネネキリマル 佐々木大輔

12着 ミルトベスト 横山武史

13着 シーミハットク 三浦皇成

14着 フォトンゲイザー 木幡巧也

15着 フェーダーローター 原優介

16着 コックオーヴァン 松岡正海