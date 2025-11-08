約490万円！ トヨタ新「ハチロク」発表！ 本格的“6速MT”×超まぶしい「柑橘系イエロー」ボディ採用した“斬新スポーツカー”登場！ 新「GR86」加国仕様とは！

約490万円！ トヨタ新「ハチロク」発表！

2025年11月6日、トヨタのカナダ法人はピュアスポーツクーペ「GR86」の2026年モデルを発表しました。

目を引くイエローのボディカラーと専用パフォーマンスパッケージを組み合わせた特別仕様車「Yuzu Edition（ゆずエディション）」を加えた、全4グレード構成で販売されるといいます。

約490万円！ トヨタ新「ハチロク」発表！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「ハチロク」です！（33枚）

GR86は、トヨタがこれまで挑んできたレースやラリーの知見を活かし、また空力にも優れた高強度ボディを備える、2ドアのピュアスポーツクーペです。

全モデルにおいて、パワーユニットに自然吸気の2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、最高出力228馬力・最大トルク184lb-ftを発揮。

発進直後から力強い加速を実現するとともに、トルセンLSDを組み合わせることでコーナリング性能を高めています。

またトランスミッションは、6速MTまたはパドルシフト付き6速ATから選択可能です。

シャシは、軽量でありながら極めて高い剛性を誇り、さらにアルミニウム製のボンネット、フロントフェンダー、ルーフパネルも軽量化に貢献。

トヨタが製造する数々のスポーツカーの中でも特に軽量な一台となっています。

くわえて、ワイドスタンスと低重心設計により、アグレッシブなスタイリングとエアロダイナミクスを両立。

サイドシルスポイラーやリアホイールアーチフィンといったデザインがダウンフォースを増加させ、高速走行時のグリップ力を高めます。

インテリアは2＋2シートレイアウトを採用し、最大4人乗車が可能。

長距離走行での快適性も備え、スポーツ走行時にはドライバーとナビゲーターをしっかりとホールドします。

ドライバーを中心に開発されたコックピットには、シフトやボタン類、計器類を最適な位置に配置し、視線を前方から離さずに直感的な操作が可能です。

優れた安全性能もGR86の魅力で、全モデルに先進安全機能を標準装備。ステレオカメラを活用したプリクラッシュブレーキやアクティブクルーズコントロール、レーンデパーチャーウォーニングなど最新のシステムがオーナーと乗員を守ります。

そして今回発表された2026年モデルの目玉となるのが、先述の“ゆずエディション”です。

同車は「プレミアム MT」グレードをベースに、さらなるパフォーマンスとスタイリングの強化を図った特別仕様車。

ボディカラーには専用の「ユズイエロー」を採用し、特徴を際立たせるグロスブラックのアクセントパーツを組み合わせています。

そのほか、マットブラックの18インチホイール、エアロダイナミックボディキット、GRロゴ入りのシルバーチップを備えたCat-Backエキゾースト、SACHSダンパー、そしてブレンボブレーキが組み込まれ、GR86のポテンシャルを極限まで高めています。

※ ※ ※

今回発表された2026年モデルのGR86（通常モデル）の車両価格は、3万2695カナダドルから3万7660カナダドル（日本円で約355万から約408万円）。

また特別仕様車のゆずエディションは4万4825カナダドル（約486万円）です。