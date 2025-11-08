テレビ朝日系「アメトーーク」が６日、『相撲大好き芸人』をテーマに放送され、ナイツ・塙、勝俣州和、ミルクボーイ・内海、タレントの市川紗椰らが登場した。

同局系ドラマ「ちょっとだけエスパー」に出演する女優・宮崎あおい（３９）もスペシャルゲストとして出演。塙は冒頭から「あおい山？！」「碧山？もしかして碧山（元関脇）と何か関係あるんでしょうか？」と積極的にツッコミ。蛍原徹と同じ進行側、宮崎の隣に座った東京０３・飯塚が「ただのダル絡みですよね？ただただ話しかけたいだけ！やめて下さい！」と制し、スタジオは爆笑となった。宮崎は横綱・大の里の等身大パネルに並んで立ったり、「（力士の）お名前ってどうやって決まるんですか？」と質問したりしていた。

１１月３０日に４０歳の誕生日を迎える宮崎。ＳＮＳ上では「宮崎あおい４０歳か！まじか！」「宮崎あおいさんが可愛すぎてそっちにしか目がいかんｗｗ」「宮崎あおいが可愛すぎて相撲が入ってこない」「可愛さエグいな。４０歳かよ」「透明すぎる」「美しすぎ可愛すぎ」「流し見でいいやと思ったアメトーークの相撲大好き芸人に宮崎あおい出てて動かれへんくなってしもた」「アメトーークで最新の宮崎あおい見たけど、なに、色褪せないかわいさすぎる」「彼女がもう４０って事に驚く」「相撲に全然興味ないんだけど宮崎あおいはずっと見てられる」などの声があがる反響となっていた。