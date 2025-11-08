冬の贈りものに想いを込めて♡ DEAN & DELUCA「ウィンターギフト2025」が登場

一年の感謝を伝える季節に、DEAN & DELUCAから「ウィンターギフト2025」が登場しました。食のプロフェッショナルが選び抜いた逸品がそろう今年のコレクションは、和の贅沢食材からスイーツ、カレー、調味料まで多彩なラインナップ。大切な人の心もあたためる冬の贈りものとして、食卓を彩る豊かな味わいが揃います。

贅沢食材で彩る「おもてなしごはん」

冬の食卓を華やかにする和のギフトが勢ぞろい。

「伊勢海老とあわびの贅沢炊き込みごはんの素」（6,000円／税込6,480円）は、木箱入りの特別仕様。伊勢海老とあわびそれぞれの旨みを堪能できる2種セットです。

さらに、「贅沢だし茶漬け」（3,000円／税込3,240円）は銀鮭や帆立などの海の幸を真昆布だしで仕立てた上品な味わい。お湯を注ぐだけで贅沢な一杯を楽しめます。

セザンヌの新作リップ＆アイブロウで冬の美人顔に♡ 美発色ティント×立体眉コレクション

冬限定スイーツで優雅なティータイムを

心ほどけるひとときを贈るスイーツも登場。

ピスタチオ生地にフルーツを練り込んだ「ケーク・ア・ラ・ピスターシュ」（3,500円／税込3,780円）は、香り高い贅沢なケーキ。

また、地中海食材を使った「プティフール・サレ缶」（3,600円／税込3,888円）は、大人が楽しめる塩味クッキー。冬だけの限定スイーツは、贈る人のセンスを感じさせるギフトです♪

つくり手と紡ぐ、贈りものの新定番

全国の職人とともに生み出したシリーズも注目。

「ごはんのお供4選」（4,800円／税込5,184円）は、銀鮭や真鯛、黒毛和牛、南高梅などを詰め合わせた上質な逸品。

「プレミアムカレーコレクション」（5,500円／税込5,940円）は、蝦夷鹿や幸福豚、黒毛和牛を使った贅沢なラインナップ。

さらに「REIコンディメントコレクション」（5,000円／税込5,400円）は、中華の味を彩る4種の醬を詰め合わせた特別セットです。

冬を贈る、DEAN & DELUCAの想い

寒い季節に心まであたたまる贈りものを。DEAN & DELUCAの「ウィンターギフト2025」は、素材・つくり手・デザインすべてにこだわった冬限定コレクション。

送料無料キャンペーン（オンライン：11月4日～24日／店舗：11月25日～12月4日）も実施中です。今年の冬は、ありがとうの気持ちを込めて、とっておきの美味しさを贈ってみませんか？♡