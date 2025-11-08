「お金持ちが多そう」と思う埼玉県の市ランキング！ 2位「川越市」を抑えた1位は？【2025年調査】
街を歩いていると、「この街にはお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 整った街並みや落ち着いた住宅街、高級感のあるお店など、さまざまな要素から“豊かさ”を感じる瞬間があります。では、多くの人が思い浮かべる“お金持ちの街”とは、どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、埼玉県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「江戸時代からの桁違いの金持ちがいそうに思えるから」（50代男性／愛知県）、「高級住宅が多くあると聞いている。川越市は観光地でも有名で綺麗で落ち着いている」（20代女性／神奈川県）、「由緒ある家がたくさんあってお金持ちは多いと思う」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「首都圏に近く、企業や行政の施設も多いため、安定した収入の人が多く住んでいる印象があるから」（30代男性／富山県）、「都市整備が進んでいるから」（40代男性／東京都）、「交通の便が良く、東京に比べて地価が手頃なため、富裕層が多いイメージがあります」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：川越市／45票「小江戸」として知られ、蔵造りの街並みが残る歴史的な観光地です。商業が古くから栄えた歴史があり、都心へのアクセスも比較的良好。歴史的な名残としての「商家の旦那衆」のイメージや、観光地としての洗練された雰囲気が「お金持ちが多そう」という印象につながっていると考えられます。
1位：さいたま市／164票埼玉県の県庁所在地であり、政令指定都市です。旧浦和市域は高級住宅街として、旧大宮市域は商業・交通の中心地として発展してきました。特に浦和区は教育環境の良さや住環境の質の高さで知られ、富裕層が多く住むエリアのイメージが根強くあります。県内最大の都市であり、新幹線停車駅を複数持ち、都心へのアクセスも良いことから、圧倒的な支持を集めたと考えられます。
