¡¡¢¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡Carolina6¡¼1Caguas¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡¢8²ó±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÌî²ÔÆ¬É×¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Î³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤È´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿ÊÑ²½µå¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¡£5²óÅÓÃæÈï°ÂÂÇ2¡¢1»Íµå5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë×¢荑Î´ÂÀ¤Ï8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ò¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤Ç½èÍý¤¹¤ëÈþµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£×¢荑¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌºÌÚÏ¡¤Ï1/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ1¡¢2»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥³¥ó¥Ó¤Î³èÌö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤â»°¿¶¤È¤ì¤Æ¤ë¤·¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖµÕÊý¸þ¤Ë¤è¤¯¿¤Ó¤¿¤Í ¼éÈ÷ÌÌ¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤È²ø¤·¤¤¤È¤³¤í¤È¡£¡£ ´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏ¤Ç½éÆü¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£