「W杯史上最大のサプライズだ」北朝鮮が５発圧勝に続いて強豪ドイツと劇的ドロー！堂々の首位に海外メディアは仰天！「ダークホースに浮上した」【U-17W杯】
予想外の快進撃に驚きの声が上がっている。
現地11月７日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、グループGの北朝鮮は欧州の強豪ドイツと対戦。１−１のドローに持ち込んだ。
初戦でエルサルバドルに５−０で大勝した北朝鮮は、この試合では62分に先制点を献上したものの、81分にハン・イルンボクが鋭いシュートで同点ゴールを決め、貴重な１ポイントを奪取。１勝１分けの勝点４でグループ首位に立っている。
この結果を受け、韓国メディアは『SPOTV NEWS』は「北朝鮮がワールドカップ史上最大のサプライズを引き起こした。ドイツと１−１のドロー、劇的な同点弾でU-17ワールドカップのダークホースに浮上」と見出しを打ち、次のように報じた。
「北朝鮮はドイツから勝点１を獲得し、ベスト32進出に向けて有利な位置にいる。グループステージ２試合で無敗を維持したことで、大きな話題を呼んだ」
この勢いはどこまで続くのか。グループステージ最終戦ではコロンビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
