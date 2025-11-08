2027年3月に閉学する鹿児島市の鹿児島純心女子短期大学で、学祭「純短祭」が10月25・26日の2日間にわたり行われました。1・2年生揃っての開催は、2025年が最後――。思い出の1ページには、特別な純短祭にしたいと思うに満ちた、情熱あふれる学生たちの姿がありました。

■最後の純短祭へ――学生会がつなぐ1・2年生の絆

鹿児島市唐湊の高台にある鹿児島純心女子短期大学。通称「純短」。毎年10月に学園祭「純短祭」が行われます。2025年は、「楽しくいこうぜ！！」をテーマに、10月25・26日の2日間にわたり開催されました。

10月上旬―――。短大では、純短祭を仕切る学生会役員たちの姿がありました。SNSで純短祭当日までカウントダウンを配信するなど、純短祭を盛り上げます。



（生活学専攻2年学生会・ 吉滿 梨花 会長）

「今年は、2学年そろってできる学祭が最後になるので、同じ学年だけでなく1・2年生のつながりを通して純短祭を楽しく終えられたら」

（英語科卒業生・坂元 優子さん）

「しっかり集中して、よい練習の時間にしましょう」



円陣を組むのは、英語科2年生47人です。純短祭では、英語科による英語でのミュージカルが恒例となっています。毎日、練習に励む2年生。今回、挑戦するのは、ミュージカルはもちろん、映画でも名をはせた「マンマ・ミーア！」。

（英語科2年生）

「最後は、全員で笑って泣きながら、どん帳が下がるまでは気を抜かず、今までの青春をぶつけたい」

（英語科2年生）

「私みたいに、ミュージカルを見て英語科に行きたいと思う人もいたと思う。（閉学で）ミュージカルが途切れてしまうのは悲しいが、全力で、みんなで頑張っていきたい」

（生活学科 生活学専攻・坂元 香羽音 さん）

「なんか、おかしくなってくる。ずっと・・・。」



ちょっとだけ弱音を吐いているのは、生活学科 生活学専攻の坂元 香羽音 さんです。生活学専攻では、1人で3着のドレスを制作します。

（生活学科生活学専攻・坂元 香羽音 さん）

「毎日、午後6時半ぐらいまで残ってやっていて、それでも焦る」



生活学専攻の学生によるドレスのファッションショーも、純短祭の目玉の1つです。

服に興味を持つようになったのは、母親の影響だと話します。



（生活学科生活学専攻・坂元 香羽音 さん）

「母と一緒に買い物したり、小さい頃から、かわいい洋服ばかり着させてくれた。そこから好きになったので、母に見せたい」

■「最後だからこそ」――2年生が復活させた純短祭の名物アップルパイ

目の前には桜島が広がり、鹿児島市内を一望できる鹿児島純心女子短期大学。



1960年、「聖母マリアのように神さまにも人にも喜ばれる女性の育成」を建学の精神として開校しました。しかし、少子化や、4年制大学を志望する人が多くなったことにより、定員割れが続き、2025年1月募集の停止を発表。2027年3月に閉校することとなりました。

外には、何やら行列が。お目当ては、2年生が作ったアップルパイです！行列の中には、学生時代にアップルパイを作ったという卒業生の姿もありました。

（生活学科食物栄養専攻・ 卒業生）

「みんなで集まったのは、卒業以来。去年の秋に募集が停止になったと聞いて、東京から4時起きで来たが、絶対にこれ（アップルパイ）には来ようと思って」

純短祭といえばアップルパイと言われるほど人気を集めていましたが、ここ数年、学生に負担がかかることから姿を消していました。



（生活学科食物栄養専攻・ 2年生）

「去年の純短祭の時に、『今年はアップルパイ作らないの？』という声を外部の方からいただいて。今年、私たち2年生が最後なので、みんなで思い出作りとして」

アップルパイは早々に完売しました。



（生活学科食物栄養専攻・2年生）

「自分たちが作ったものを、『おいしい』と言って食べてくださる方や、このアップルパイを買うために純短祭に来てくださった方もいたので、作ってよかった」

■「純短、最高！」――1・2年生そろって最後の純短祭が残したもの

一方、ステージでは―――。英語科2年生、クラス全員が心を一つにして臨みます。『マンマ・ミーア！2025』学生たちの渾身の演技に、観客は釘付けです。



（英語科・卒業生）

「自分たちが短大生の時は、英語も上手じゃなかったし、歌や踊りが素晴らしくてびっくり。ここでの学びを、一生の絆にしてほしい」

80分にも及ぶステージを終えた学生たち。涙が溢れます。



（英語科・2年生）

「人生において忘れられない最高の・・・いい思い出になった」



（英語科・2年生）

「私の人生の中でも、上位に来るぐらい、いい思い出になったし、純短にきてドナという役を引き受けて、みんなで演技ができてよかった」



ステージのラストを飾るのは、生活学専攻の学生によるファッションショーです。

無事、ドレスを完成させた坂元さんの姿もありました。型紙からデザイン、制作まで自ら手掛けたドレスを身にまとい、母親に見てもらいたいとステージを歩きます。

（坂元さんの母親）

「朝早くから夜遅くまで、一生懸命頑張っていた。応援を近くで変わらず続けていく」

（生活学科生活学専攻・坂元 香羽音 さん）

「フィナーレの時には、お客さんが拍手をしてくれて感動した。純短に来て、他では体験できないようなことを学ばせてもらって、毎日が新鮮で楽しかった」

来場したみなさんに楽しんでもらいたい。そして、学生たち自身も楽しみたいという思いで行われた1・2年生そろっての最後の純短祭。学生はもちろん、卒業生にとっても特別な思い出になったのかもしれません。まぶしいほどに輝く学生たちの笑顔のおかげで――――――。「純短、最高！」



（KYT news.everyかごしま 2025年10月29日放送）