お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえが８日までに更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」にゲスト出演した青木さやかに長年「申し訳ない」と思っていたことを告白した。

２人は１０年以上ぶりの再会だそうで、くわばたは「青木さんを見るたびに申し訳ないと思うことがいまだにある」と切り出した。青木の出産直後、退院してすぐに赤ちゃんに会うために青木の家を訪れた当時の出来事であると述べた。青木は記憶をたどるように宙を見据え「そうだった。写真が残ってる」と応じた。

くわばたは「その時はママ情報が全然なくて。たぶん大変やということは分かる。ご飯とか作る時間ないとかいろいろあって、あたしケーキ買っていったのと、当時あたしが作れたご飯がマーボー豆腐が上手に作れてた時期やった。生クリームのケーキとマーボー豆腐を持っていった」と振り返った。「あとで聞いたら、そんなん食べたらあかんらしいねん、授乳中に。青木さんはそんなこと何も言わんと黙って食べてくれて。辛いのちょっとだけ頂くって食べてくれて。辛いのあかんかったかなって思ったけど、母乳があかんらしいねん。クリームのケーキもあかんらしい」と失態だったことをわびた。画面には「諸説有ります」と注意書きが流れた。

青木は「正直に言うとぜんぜん覚えてないんだけど」とした上で、「たしかに要らなかったとは思う」と笑った。それでも青木は「ありがとね、来てくれて。妊娠中に来てくれたったことでしょ」と自宅まで来てくれたことを感謝。くわばたは「そっか。あたしもちょうど妊娠が分かって。産むとき痛かった？っていう話をした」と懐かしんだ。

青木は２０１０年年３月に第１子を、くわばたは同年１０月に第１子を出産している。