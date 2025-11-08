お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）の公式YouTubeチャンネルが8日に更新され、お笑い芸人の青木さやか（52）がゲストとして登場。離婚した理由について語る場面があった。

青木は2007年に3歳年下のダンサーと結婚し、10年3月に長女を出産。12年に離婚を発表した。

離婚したのは長女が2歳の時で、青木は当時を振り返り「（夫婦の）溝が増えてきた」と説明。さらに踏み込み「こちら側の理由としては、私の方が収入が多くて。彼は、彼の収入でまかなえるところに引っ越そうって言った。でも私は頑張って稼いできたからここに住みたいって思って。（家賃を）払ってたから、家事をやってよとかいつも期待があった。それをちゃんと話さないまま不機嫌なことが多くて。向こうからしたら何を怒ってるんだっていう感じで。実はこう思っていたと話した時には遅かった」と語った。

くわばたからシングルマザーとしての不安はなかったか聞かれると「思ったほどお金もなかったしね、結局。離婚した時に周りに“さやかさんはお金があるからいいですね”と言われたの。私もそう思って離婚したけど、これだけ大変だと思っていなかった。一人で育てるの。まず体力が大変」と言及していた。