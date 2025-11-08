元ロンブー田村亮、36年前のいすゞ“名車”納車を報告 4.5万キロ極上の“街の遊撃手”に「楽しいかもしんない！」
6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。先日購入を報告していたいすゞ“名車”が納車される様子を公開した。
【画像多数】36年前の車とは思えない極上状態…元ロンブー田村亮の新たな“愛車であるいすゞ“名車”内外装全部見せ
亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでに5台の旧車を購入し、それぞれの走りを楽しんできた。昨年公開された動画で、検討していた初代トヨタ『MR2』の購入。気に入っていた様子だったが、5月に『車購入旅』の再開を宣言し、再び中古車販売店を巡り始め、1989年式にもかかわらず走行距離4万5550キロで程度極上のいすゞ『ジェミニ ハンドリング バイ ロータス』を購入。前回の動画でこれまでの愛車『MR2』のラストランを楽しんだ。
“車好き”の盟友でドローン芸人のドローン芸人・谷＋1（タニプラスワン／44）と2人の車中からスタートしたこの日の動画。冒頭から、亮は「ついにジェミニの納車、今引き取りに行ってます」と、浮かれ気味。すでに日本での乗用車の販売をしていない“いすゞ車”を、人生初所有することが楽しみで仕方がないといった様子で、「（楽しみなのは）乗り味」とウキウキで販売店に向かった。
販売店にスタンバイしてあった“愛車”で、希少色の“エボニーブラック”の『ジェミニ』を見て、「こちらでございます。きれいです。いよいよ納車でございます」とご満悦な亮。「納車のサインをして、いよいよ僕の（ジェミニ）」と興奮した様子で、引き渡しの書類の受け渡しをすることに。販売店スタッフからは「（ジェミニを）体の一部にしていただければ」という言葉をもらった。
「少し大人な感じが、ヨーロピアンな感じが（良い）」「今の車は（ホイールが）でかいじゃん。14インチのBBS（ホイール）ってなんかおもちゃみたいじゃない？これかわいいよなー」「こうやってみるとトータルバランスいいのよ。色もいい」と“愛車”を絶賛しまくる亮。そして、車について説明してもらい、いよいよ初乗り。
「やっぱ納車はいいねー」とニヤけが止まらない亮は、販売店の周りを軽くドライブし、「楽しいかもしんない！良い！」とご満悦。「暴れる感じはないです。乗りやすい感じ。だけど、踏んだ分ちゃんと反応してくれる感じ。良いです！DOHCの1.6（リットル）のエンジンをストレスなく感じる。ちゃんと回るエンジンが積んであるんだって、短い距離でも感じられました」と、この車を選んだことを喜んでいた。
そして帰り道では、「いやーいいわよー。ある意味、おとなしいけど。いいじゃない」と感想を述べ、上り坂を2速で体験すると、「いやーのぼるのぼる、速い！トルクもしっかりあります、走ります」とレポート。「もっと上の回転でもよかった。しっかりとパワー、トルクがある感じ」と感想を述べ、走りを楽しみながら帰路についた。
