¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ûº£Ç¯¤ÏÆüËÜÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ê¤·¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢º£°æ¤Î£Â£É£Ç£³´°Á´¥¹¥ë¡¼¤«
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£¸Æü¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÖÎáÏÂ½é¤Î£³´§²¦¡×ÁèÃ¥Àï¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÏÆ±À©ÅÙ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤¬µåÃÄ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÏÆ±À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤âÆüËÜÁª¼ê¤¬£Æ£Á»Ô¾ì¤ò¤Ë¤®¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ»ÙÇÛ¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È£³Áª¼ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÏ¼å¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£²¾¤ËÂ¼¾å¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÎÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃ«¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ë¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¼¾å¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¦¤Þ¤¯°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇÄê¡£º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ûµ¿Åª¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÌÜ¶Ì¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤ä¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½áÂô¤Ê»ñ¶â¤ò»ý¤ÄÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ï¤è¤êÀÚ¼Â¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â³Û¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö²áµî¤ÎÅß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¡ÊÆüËÜÀª¡Ë¤òÄù¤á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«¤é¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£