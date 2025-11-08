女優の今森茉耶（１９）が所属事務所とのマネジメント契約を解除されたことが８日、分かった。所属事務所・Ｓｅｊｕが公式サイトで発表した。

同事務所は公式サイトで「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、２０歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」と切り出すと「弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と報告した。

また、「本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。再発防止に取り組むとした。

これを受け、現在出演中である「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）も降板となった。同番組は公式サイトで「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました。弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と経緯を報告。「東映と共に再発防止に向けて誠実に対応すると共に、コンプライアンスの徹底を進めて参ります。なお、今後の放送に関しては適切に対応して参ります」と説明し「視聴者の皆様並びに関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。