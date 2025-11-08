歌手の新浜レオンが愛媛・新居浜市の「新居浜ふるさと観光大使」に就任し、７日に新居浜市内のあかがねミュージアムで委嘱式に出席した。

新浜はかねてインターネットで新浜レオンと検索すると必ず「新居浜イオン」がヒット。そのためデビュー当初から「新居浜市では、新浜レオンの認知度が高いに違いない。新居浜イオン（イオンモール新居浜）でイベントをしたい！」とかねてから公言していた。

観光大使就任のきっかけは今年の全国ツアーにサポートメンバーで帯同したドラマー・伊藤哲平が新居浜市出身だったことが縁。７月の東京公演に新居浜市の古川拓哉市長が訪れ、終演後に「新浜・新居浜（にいはま）つながりで何か面白いことをやりましょう！」と観光大使をオファーしたという。

委嘱式後には観光大使就任記念ライブも開催。代表曲の「全てあげよう」や地元のキッズダンサーとコラボした「Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！」など計８曲を披露した。８日には念願の新居浜イオン（イオンモール新居浜）でのリリースイベントに出演。町おこしにもさっそく貢献した。

【古川拓哉新居浜市長コメント】

新浜レオンさんには１０人目の観光大使としてこれから活躍していってほしいと思っております。共通部分は名前・苗字の部分が“にいはま”という響きだと思っていますが、コンサートの際に「新居浜市に行きたい！」「新居浜イオンで新浜レオンしたい！」とよく言ってくれており、こんなにも新居浜市のことをＰＲしてくれている人はいないと思っています。

今回の観光大使就任をきっかけにもっともっと新居浜市のことを知ってもらい、全国に向けて発信してほしいと思います。これから大きな目標に向かって歩んでいく新浜レオンさんを新居浜市民を上げて応援していきたいと思います。

【新浜レオンコメント】

“新居浜イオン”を意識して６年間やってきました。「新浜レオン」と検索すると「新居浜イオン」、そしてその次に出てくるのは「新居浜ランチ」と出てきて、自分もいつか新居浜市のように、全国の皆さんに知っていただける、そんな新浜レオンになりたい。そんな６年間でした。

ずっと意識し続けた新居浜市の観光大使を担当させていただけること、こんなに嬉しいことはございません！ 重ね重ね本当に皆様ありがとうございます！