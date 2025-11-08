¡Ú¶âÍ»¹ñºÝÇÉ¤ÎÆÈ¤ê¸À¡ÛÄ¹ÌçÀµ¹×¡¦¸µÆüËÜÍ¹À¯¼ÒÄ¹¡ÖËüÇî¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ È¿¾ÊÅÀ¤¤¤¯¤Ä¤«¡×
ËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Åö½é¡¢»¨²»¤âÍÍ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¿·µ»½Ñ¤ò¸«¤¿¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬Åù¡¢Á°¸þ¤¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡¢ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç°ì²ð¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤È¤·¤ÆÌäÂêÅÀ¤â¸«¤¨¤¿¡£º£¸å¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ø¤ÎÀï·±¤È¤·¤Æ¿É¸ý°õ¾Ý¤ò¿½¤·½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢º®»¨¤¬¹ó²á¤®¤ë¡£³¤³°³Æ¹ñ¤Î¸Ø¤ëÊ¸²½¤ä¿·µ»½Ñ¤Ë¡¢Æþ¾ì¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÅ¸¼¨¾ì¤âÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤â¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÂçº®»¨¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¸¼¨¾ìÆþ¾ì¤Î°Ù¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î»î¤ß¤Ç¤Ï´û¤ËÁ´¤ÆËþÀÊ¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Í½ÌóÉÔÍ×Å¸¼¨¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í½ÌóÉ¬Í×Å¸¼¨¾ì¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£Á°²ó1970Ç¯ËüÇî¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï6400Ëü¿Í¡¢º£²ó¤ÏÍ½ÁÛ2500Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ë²¿¤ÇÂçº®»¨¤Ê¤Î¤«¡£¹¤µ¤ÏÁ°²ó70Ç¯¤¬330¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡¢º£²ó¤Ï155¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡£»²²Ã¹ñ¤ÏÁ°²ó¤¬70¥«¹ñ¡¢º£²ó¤Ï158¥«¹ñ¡£È¾Ê¬¤ÎÌÌÀÑ¤ËÅ¸¼¨´Û¿ô¤¬ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢1Æü2ËüÊâÊâ¤¡¢2Æü´Ö¤ÇÆþ¤ì¤¿Å¸¼¨¾ì¤Ï6¥«½ê¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¾ì¼Ô¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¿¿¤ËÅ¸¼¨Êª¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢²¿¤é¤«¤ÎÄÉ²ÃÅª¹©É×¤¬É¬¿Ü¤À¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¸ø¼°¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ¾Ò²ð¤Î¾ì¤âÍÍ¡¹¤¢¤ëÍ³¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¿ï½ê¤Ç¤³¤ì¤¬¥Æー¥Þ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ëÂÎºÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¥Æー¥Þ¤¬¸½ºß¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤¦¤Ù¤¯ÆüËÜ´Û¤Ç¤ÏÁô¤À¤ÎÈ¯¹Ú¤À¤Î½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎAI¡¦IoTÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÂê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤ÎÀïÁè¡¦ÊÆÃæÇÆ¸¢Áè¤¤Åù¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢µ¤¸õÂçÊÑÆ°¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Î¿Í¸ýÌäÂêÅù¡¹¡£¸½Âå¤Î½ô²ÝÂê¤ò¹¹¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¡¢ËüÇî¥Æー¥Þ¤ÎÉ½¸½¤òËá¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè»°¤Ë¼þ°Ï¤ÎÉ÷·Ê¡£¥Á¥ç¥Ã¥È¤À¤±³¤¤¬Ë¾¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿¿¤ÃÊ¿¤ÊÉßÃÏ¤Ë²ñ¾ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¡£Ê¸²½¤È¤«Îò»Ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÀÆü¤Î²ÄÇ½À¤È¤«¤Î¹á¤ê¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£Ì´½§¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌ´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ËüÇî¸å¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£É£Ò»ÜÀß·úÀß¤Î°Ù¤Î¥¯¥ìー¥ó¤¬²¿½½ËÜ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£³°¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÌäµÒÃ£¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¤Ç¤¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÌÀÆü¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¤ÎÌÀÆü¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß±Ä¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¶õ¹Á¤«¤é³¹¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷·Ê¤ÏÁÏ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ì´½§¤ÏÌ¤¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾åÃÏ¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï»¦É÷·Ê¤Ê¤¿¤À¤Î¿¿¤ÃÊ¿¤ÊÊ¿¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎËÜ²»¤òÀïÎ¬Åª¤ËÈ¯¿®¤·ÆÀ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¡£ÃÎ·Ã¤ÈÇ®°Õ¤ò·üÌ¿¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·ÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
