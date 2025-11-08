歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。禁煙について語った。

リスナーから15年前に禁煙し、今も続けているとのメールが寄せられると、和田は「いかがでしょうか」と反応した。

「私はやめて、私は凄い体調いいです」と明言。「私もやめるのが大変でしたけど、もうやめて15、6年たちますね」と明かした。

「難しいですねえ、タバコ、売ってるからねえ」と和田。「で日本は意外と外国に比べて安いんですよ。外国って凄い高いの。それでギリギリまでみんな吸ってるしねえ」と打ち明けた。

かつて「本当に大きい灰皿、ニューヨークなんかにあって、大きい街中にあって。喫煙所、ホテルの前の大通りにあったんですよ」と明かすと、「そこでたばこを吸って縦にして火を消したら、ちょっとそのホームレスみたいな人がそれ抜いて吸ってますからね。もう15、6年前」と回顧した。

当時はオーストラリアにマンションがあったとし、タバコは「日本で200いくらが、向こうでは800いくらでしたからね。タバコは、高かったですからね。もう書いてある言葉が怖くてね、がんになるとか、写真が出ているんですよ」と振り返った。「でもまあ吸っている人も多いですよね。街中なんか、喫煙所って書いてあるところは、女性も多いもんね」とも話した。

禁煙のきっかけは08年の米アポロシアター公演のためだったと言われると「そうです、私はね。その時声出ないと大変だから。私は吸いすぎで声枯れること多かったんで」と語った。