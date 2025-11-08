高市早苗首相が7日に公式X（旧ツイッター）を更新。夫で元衆院議員・山本拓氏が秋の叙勲で「旭日大綬賞」を授与されたことについて言及したが、ある“一言”に大きな反響が寄せられている。

高市氏は「私事ですが、夫が秋の叙勲で勲章を賜ることになりました」と切り出し「SNSで『総理大臣の夫だから？』との憶測も見られますが、叙勲の閣議決定は、私が総理に就任する前の石破内閣の時です」と伝えた。

また「農林水産副大臣や衆議院で何度も委員長を務めた夫は、春の叙勲を楽しみにしていました。しかし2月に脳梗塞で倒れ、リハビリを頑張って体調が落ち着いてきたことから、秋の叙勲の栄誉に浴することになりました」と説明した。

「親授式は今月11日です」とし「私も総理大臣として午前は宮中に参内しますが、配偶者としての行事への参加は国会答弁のため欠席になります。坂道で車椅子を押してあげられないことや夫婦で記念写真を撮れないことは少し残念ですが、夫が『1人で大丈夫だから、仕事を頑張れ』と言ってくれたので、安心して頑張ります」とつづった。

ネットでは「坂道で車椅子を押してあげられない」という一言に注目が。「愛情に涙が出ました」「坂道で車椅子を押せないって言葉にグッときたよ」「どんな立場になっても、ちゃんと“妻であり、夫を想う人”なんだよね」「公務と家庭、どちらも全力で向き合う姿こそ“真のリーダー”の姿」など多くのコメントが寄せられ、8日午後3時までに37万件を超える「いいね!」が寄せられている。