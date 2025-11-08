日本国内の防犯カメラなどのライブ映像が海外サイトに無断で公開されている問題で、複数の食品工場の映像も流出していたことが読売新聞の調査で判明した。

食品工場では、意図的な異物混入を防ぐ「フードディフェンス（食品防御）」の一環でカメラの導入が進むが、約１０台のカメラが「のぞき見」できる状態だった工場も見つかり、専門家は対策の徹底を訴えている。

パック詰めされた牛乳がフォークリフトで運ばれ、ベルトコンベヤー上をかごが流れていく――。ある海外サイトには、東日本の老舗乳業メーカーの工場内を映した二つの映像が公開されていた。製品を運搬する荷台に記された社名、電話番号も読み取れる。

メーカーは１０月上旬、読売新聞の指摘を受け、映像の流出を把握。出荷前の製品を保管する冷蔵庫などに設置されたカメラ２台の映像で、男性社長（６７）は「（警備の）穴を探して不法侵入され、毒物でも入れられたら全てダメになる」と危機感をあらわにした。

工場にカメラが導入されたのは約１５年前。当初は工場の稼働状況を確認するのが目的だったが、２０１３年に冷凍食品会社の工場で元契約社員による農薬混入事件が起きたことなどを受け、カメラを増設したという。現在は製造ラインを中心に計３３台を運用する。

今回の映像流出は、二つの不備が原因だった。カメラを設置した製造元と調べたところ、カメラの映像にアクセスする際にＩＤとパスワードの入力が必要な設定になっていなかった上、映像が誰でも見られる設定になっていた。

情報システムの担当者は「設置時の設定ミスや外部からの不正アクセスの可能性がある」とし、「食品会社にとってセキュリティー対策の不備は信用に関わる。原因を究明し、二度と起こらないようにしたい」と話す。

同じ海外サイトには、東日本にあるパン工場の映像も９件公開されていた。同工場も読売新聞の指摘で流出を知り、直ちにカメラのネットワークを切断。カメラの製造元などと原因を調査している。

約１０年前に稼働した同工場は、フードディフェンスを目的に１００台弱のカメラを導入していた。流出が確認された９台は生地をこねて成形する製造ラインにあり、「競合他社に見られれば内部情報を把握される恐れもある」（工場関係者）という。

外部からのネットワーク侵入を防ぐシステムを導入し、サイバー攻撃への備えも強化してきたが、足をすくわれた形となった。工場関係者は「情報管理を徹底する」と気を引き締める。

フードディフェンスに詳しい奈良県立医大の今村知明教授（公衆衛生学）は、「食品工場でカメラが普及してから約１０年たつが、映像の流出は聞いたことがなく、議論されてこなかった問題だ」とした上で、「食品業者は改めてカメラの設定や機器の状態を点検する必要がある」と指摘する。

データ取り扱い 注意喚起方針…少子化相

黄川田少子化相は４日の閣議後記者会見で、防犯カメラを運用する育児・教育関連施設に対し、データを慎重に取り扱うよう注意喚起する考えを明らかにした。

関西地方にある保育園のライブ映像が外部に流出していたことを読売新聞が報じたことを受け、黄川田氏はこの日、学校などの防犯カメラについて「個人のプライバシー、目的外利用の防止に配慮し、ルールを定めることが重要」と述べた。

政府は来年末、子どもと接する業務に就く人の性犯罪歴を確認する制度「日本版ＤＢＳ」を導入予定で、ガイドラインには防犯カメラを扱う際の留意点も盛り込んで周知を図る方針だ。