「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第３日」（８日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

驚異的なフェアウエーキープ率で堀琴音（２９）＝ダイセル＝が上位に顔を出してきた。１番からティーショットをフェアウエー右サイドに置き、３打目を２メートルに。「難しいラインでしたけど」読み切って、バーディー発進。

続く２番はフェアウエーからの２打目がわずかに届かず、カラーから「１０メートルくらい」をまたも沈めて、連続バーディーだ。

パー３を除く、１４度のティーショットがフェアウエーを外したのは７番の１回だけ。それもラフまでは曲がらず、ファーストカットだったため、フェアウエーにカウントされ、そこからしっかりとパーを拾った。

５バーディー、ノーボギーでホールアウト時点でトップ１０に入ってきた。

この大会は「ドライビングアキュラシー賞」が設定されている。つまり、フェアウエーキープ率１位の選手に、１００万円が送られる。前週までフェアウエーキープ８１・３１８７％は堂々の１位。「ディスタンスはあるのに、フェアウエーキープはこの試合だけなので、１００万円はともかく、狙いたい」と話したとおり、この日で単独トップの９２・９％に。

これが日本女子オープン優勝を含め、今季の好調さに結びついていることは間違いない。気にしているのは「いかにフェースをターゲットに向けるか。アマチュアの方にも『すべてはアドレスです』と伝えています」という。

最終日も「やることは変わらないですね。フェアウエーをキープして」、上位を脅かしていく。