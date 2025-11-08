18年に解散したアイドルグループPASSPO☆（ぱすぽ）の元メンバーで女優の奥仲麻琴（31）が8日までに自身のインスタグラムを更新。マタニティーショットを公開した。

奥中は「後期に入って着れるお洋服が限られてきて毎日何着ていいかわからなくなってます ニットは伸びるのでなんとか今までのもの着れているよ〜」とコメントし、白いニットを着用した近影を投稿した。

奥中は9月に第1子の妊娠を発表しており、おなかはふっくらと大きくなっている。

続けて「無事に免許の更新も行けてちょっと安心した日」と近況を報告した。

この投稿にフォロワーからは「優しいママの顔になってきましたね」「いつ見ても可愛いし、ママな顔してます!」「とても美しい妊婦」とコメントが寄せられている。

奥仲は、13年のテレビ朝日系「仮面ライダーウィザード」のヒロイン・コヨミ役などで知られ、09年から所属していたPASSPO☆を15年元旦公演を最後に卒業。現在は女優として舞台やドラマを中心に活動している。プライベートでは24年5月に一般男性との結婚を発表した。