歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。40年間続いたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）を来年3月で終了することに触れた上で、ラジオ番組継続を明言した。

リスナーから「『おまかせ』が3月で終わってもずっとラジオは続けてくださいよ。アッコさんの日常を聞くのがとても楽しい時間なんですから」とお願いされて「もうそう言っていただけると、ラジオはホンマね、私の日記帳みたいなもんですね。ここでもあえて言う必要もないかなって言うぐらい、私の中でずっと決めていたことで、はっきりいって1年前から目標にしていて、ギネスにも載りましたし、言う必要ないなと思ってましたけど、今、きたから答えますけど、何ともないんですよ、本当にお世話になって、私の中でやっぱりすごく愛情のある番組でしたし、で、スタッフもよくしてくださって、だから、あのーエンディングでいいましたけど、これからの1回1回…かと言って明日から敬語に変わるとかちゃうで…普通に1回1回を大切にみなさんにお届けしたいと思うだけで…ラジオは今のところ辞めようと思ってないねんけど、なんか話、ありますか？」とアシスタントの垣花正に意見を求めた。

垣花は「いや、ないですけど…それ、オンエアで言うのもスゴいですね」と返した。和田は「キミ、私の背中、たたいてるのちゃうやろな」とボケていた。

他のリスナーからも「お体壊さずラストまで頑張ってくださいね」との声ももらっていた。和田は「だから、余計に体調気をつけてこれから病欠しないように、かえって思ってますね。太っても痩せても日曜日に笑顔でお届けできるように」と話した