愛媛vs長崎 スタメン発表
[11.8 J2第36節](ニンスタ)
※14:30開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 13 堀米勇輝
FW 32 藤本佳希
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
FW 10 佐藤亮
FW 17 村上悠緋
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 25 櫛引一紀
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 23 米田隼也
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 15 岡野洵
DF 41 田所莉旺
MF 20 中村慶太
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
FW 45 ガブリエル・チグロン
監督
高木琢也
※14:30開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 13 堀米勇輝
FW 32 藤本佳希
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
FW 10 佐藤亮
FW 17 村上悠緋
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 25 櫛引一紀
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 23 米田隼也
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 15 岡野洵
DF 41 田所莉旺
MF 20 中村慶太
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
FW 45 ガブリエル・チグロン
監督
高木琢也