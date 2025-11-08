[11.8 J2第36節](ニンスタ)

※14:30開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 25 吉田温紀

DF 29 福島隼斗

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 28 前田椋介

MF 40 杉森考起

FW 13 堀米勇輝

FW 32 藤本佳希

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 19 黒石貴哉

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 24 甲田英將

FW 10 佐藤亮

FW 17 村上悠緋

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 25 櫛引一紀

DF 29 新井一耀

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 23 米田隼也

MF 50 翁長聖

FW 11 エジガル・ジュニオ

控え

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 15 岡野洵

DF 41 田所莉旺

MF 20 中村慶太

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 18 山崎凌吾

FW 45 ガブリエル・チグロン

監督

高木琢也