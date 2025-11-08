湘南vs新潟 スタメン発表
[11.8 J1第36節](レモンS)
※15:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 28 太田修介
MF 47 中野伸哉
FW 10 鈴木章斗
FW 72 二田理央
控え
GK 81 吉田舜
DF 8 大野和成
MF 15 奥野耕平
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
MF 50 藤井智也
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 白井永地
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 7 谷口海斗
FW 33 高木善朗
控え
GK 1 藤田和輝
DF 15 早川史哉
DF 35 千葉和彦
MF 14 小原基樹
MF 22 新井泰貴
MF 50 植村洋斗
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
監督
入江徹
