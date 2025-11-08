[11.8 J1第36節](レモンS)

※15:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 32 松村晟怜

DF 66 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 28 太田修介

MF 47 中野伸哉

FW 10 鈴木章斗

FW 72 二田理央

控え

GK 81 吉田舜

DF 8 大野和成

MF 15 奥野耕平

MF 17 田村蒼生

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

MF 50 藤井智也

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 77 石井久継

監督

山口智

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 田代琉我

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 31 堀米悠斗

MF 8 白井永地

MF 28 島村拓弥

MF 30 奥村仁

MF 41 長谷川元希

FW 7 谷口海斗

FW 33 高木善朗

控え

GK 1 藤田和輝

DF 15 早川史哉

DF 35 千葉和彦

MF 14 小原基樹

MF 22 新井泰貴

MF 50 植村洋斗

FW 18 若月大和

FW 55 マテウス・モラエス

FW 65 ブーダ

監督

入江徹