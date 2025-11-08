川崎Fvs岡山 スタメン発表
[11.8 J1第36節](U等々力)
※15:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 7 車屋紳太郎
DF 15 田邉秀斗
MF 6 山本悠樹
MF 16 大関友翔
MF 29 名願斗哉
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 26 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 88 柳貴博
MF 3 藤井海和
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
※15:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 7 車屋紳太郎
DF 15 田邉秀斗
MF 16 大関友翔
MF 29 名願斗哉
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 26 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 88 柳貴博
MF 3 藤井海和
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之