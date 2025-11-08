[11.8 J1第36節](U等々力)

※15:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 4 ジェジエウ

DF 5 佐々木旭

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 21 安藤駿介

DF 7 車屋紳太郎

DF 15 田邉秀斗

MF 6 山本悠樹

MF 16 大関友翔

MF 29 名願斗哉

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 15 工藤孝太

DF 18 田上大地

MF 8 江坂任

MF 14 田部井涼

MF 26 本山遥

MF 27 木村太哉

MF 39 佐藤龍之介

MF 41 宮本英治

FW 99 ルカオ

控え

GK 21 川上康平

DF 88 柳貴博

MF 3 藤井海和

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 28 松本昌也

MF 33 神谷優太

FW 22 一美和成

FW 98 ウェリック・ポポ

監督

木山隆之