卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が8日、神奈川県のカルッツかわさきで行われ、木下アビエル神奈川が京都カグヤライズと対戦。マッチカウント3－2で勝利し、今季10勝目を挙げた。

■カットマンの瓜生がTリーグデビュー

開幕から首位争いを繰り広げているKA神奈川は、第1マッチのダブルスで長粼美柚、岡田琴菜組が工藤夢、出雲美空組をリードしていたものの、第2、3ゲームを奪われ、1－2の逆転で落とした。

しかし、第2マッチでは平野美宇がデン・ミンイに、第3マッチでは長粼が田村美佳にそれぞれストレート勝ちを収め、形勢を逆転。第4マッチでは、デビュー戦となったカットマン・瓜生日咲が出雲に敗れ、試合はビクトリーマッチにもつれ込んだが、最後は平野が今季2度目となる田村とのビクトリーマッチを制し、KA神奈川に勝利をもたらした。

試合後、平野は「今日はホーム戦でどうしても勝ちたいという気持ち。京都にはこれまで2敗しているので、リベンジの気持ちで臨みました」と語り、ビクトリーマッチでの勝利については「今日は2－2で最後に回ってくると思って準備していた。心の準備や作戦を練って、チームの皆さんや応援してくださるファンの皆さんとともに勝ちたいという気持ちだった」と振り返った。

この日2勝を挙げた平野は、今季のシングルス勝利数を9に伸ばし、Tリーグ通算では70勝に到達。女子ではシングルス75勝を挙げている木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）に続き、2人目の達成となった。また、長粼はシングルスでTリーグ通算60勝目を挙げ、ダブルスの67勝と合わせて「60-60」に到達。Tリーグ史上初の快挙となった。

