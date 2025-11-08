―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5202> 板硝子 　　　　東Ｐ 　 -29.79 　 11/ 6　　上期　　　160.39
<6526> ソシオネクス 　東Ｐ 　 -20.58 　 10/31　　上期　　　-80.93
<6997> 日ケミコン 　　東Ｐ 　 -19.47 　 11/ 6　　上期　　　161.41
<7071> アンビスＨＤ 　東Ｐ 　 -19.43 　 11/ 6　本決算　　　-47.97
<7004> カナデビア 　　東Ｐ 　 -18.54 　 11/ 6　　上期　　　　赤転

<2802> 味の素 　　　　東Ｐ 　 -18.25 　 11/ 6　　上期　　　　2.44
<6240> ヤマシン―Ｆ 　東Ｐ 　 -17.99 　 11/ 5　　上期　　　 -5.92
<6996> ニチコン 　　　東Ｐ 　 -17.79 　 11/ 5　　上期　　　-24.15
<6088> シグマクシス 　東Ｐ 　 -15.99 　 11/ 5　　上期　　　 12.59
<6806> ヒロセ電 　　　東Ｐ 　 -14.01 　 11/ 4　　上期　　　 -7.32

<4565> ネクセラ 　　　東Ｐ 　 -13.70 　 10/31　　　3Q　　　　赤拡
<6976> 太陽誘電 　　　東Ｐ 　 -13.40 　 11/ 6　　上期　　　 19.93
<7735> スクリン 　　　東Ｐ 　 -13.27 　 10/31　　上期　　　-20.13
<3482> ロードスター 　東Ｐ 　 -13.26 　 10/31　　　3Q　　　 -8.64
<4189> ＫＨネオケム 　東Ｐ 　 -12.73 　 11/ 5　　　3Q　　　 14.98

<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 -12.70 　 11/ 5　　上期　　　 64.14
<6674> ＧＳユアサ 　　東Ｐ 　 -12.49 　 11/ 6　　上期　　　 19.37
<4568> 第一三共 　　　東Ｐ 　 -12.34 　 10/31　　上期　　　-15.25
<6268> ナブテスコ 　　東Ｐ 　 -11.35 　 10/31　　　3Q　　　 74.74
<6963> ローム 　　　　東Ｐ 　 -11.06 　 11/ 6　　上期　　　　黒転

<2281> プリマ 　　　　東Ｐ 　 -11.03 　 10/31　　上期　　　-17.88
<9468> カドカワ 　　　東Ｐ 　 -10.95 　 11/ 6　　上期　　　-30.63
<3433> トーカロ 　　　東Ｐ 　 -10.54 　 11/ 6　　上期　　　 22.39
<2371> カカクコム 　　東Ｐ 　 -10.52 　 11/ 5　　上期　　　 -3.83
<2440> ぐるなび 　　　東Ｐ 　 -10.45 　 11/ 5　　上期　　　-62.03

<7224> 新明和 　　　　東Ｐ　　 -9.98 　 10/31　　上期　　　-28.19
<4709> ＩＤＨＤ 　　　東Ｐ　　 -9.79 　 10/31　　上期　　　 11.22
<9682> ＤＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -9.54 　 11/ 5　　上期　　　 24.29
<1964> 中外炉 　　　　東Ｐ　　 -9.53 　 10/31　　上期　　　 12.50
<6902> デンソー 　　　東Ｐ　　 -9.43 　 10/31　　上期　　　-13.24

<5384> フジミインコ 　東Ｐ　　 -8.89 　 11/ 5　　上期　　　 11.33
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 　東Ｐ　　 -8.57 　 11/ 6　　上期　　　　7.47
<9010> 富士急 　　　　東Ｐ　　 -8.56 　 11/ 5　　上期　　　　8.67
<5410> 合同鉄 　　　　東Ｐ　　 -8.46 　 10/31　　上期　　　 -4.02
<4310> ドリームＩ 　　東Ｐ　　 -8.39 　 11/ 5　　上期　　　　黒転

<3626> ＴＩＳ 　　　　東Ｐ　　 -8.26 　 10/31　　上期　　　 14.92
<7956> ピジョン 　　　東Ｐ　　 -8.02 　 11/ 6　　　3Q　　　 20.80
<8103> 明和産 　　　　東Ｐ　　 -7.96 　 10/31　　上期　　　 20.52
<8056> ビプロジー 　　東Ｐ　　 -7.81 　 11/ 5　　上期　　　 25.52
<3401> 帝人 　　　　　東Ｐ　　 -7.73 　 11/ 5　　上期　　　　赤拡

<6644> 大崎電 　　　　東Ｐ　　 -7.67 　 11/ 4　　上期　　　 18.94
<5851> リョービ 　　　東Ｐ　　 -7.43 　 11/ 6　　　3Q　　　 13.92
<4847> インテリＷ 　　東Ｐ　　 -7.36 　 11/ 5　　　1Q　　　-32.89
<1959> クラフティア 　東Ｐ　　 -7.27 　 10/31　　上期　　　 21.52
<6925> ウシオ電 　　　東Ｐ　　 -7.08 　 11/ 6　　上期　　　 -7.58

<2767> 円谷フィＨＤ 　東Ｐ　　 -7.07 　 10/31　　上期　　　160.86
<4483> ＪＭＤＣ 　　　東Ｐ　　 -6.82 　 11/ 6　　上期　　　 19.08
<4216> 旭有機材 　　　東Ｐ　　 -6.69 　 10/31　　上期　　　-23.44
<5632> 菱製鋼 　　　　東Ｐ　　 -6.54 　 11/ 6　　上期　　　-14.91
<3116> トヨタ紡織 　　東Ｐ　　 -6.52 　 10/31　　上期　　　 19.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース