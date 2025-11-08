決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … サンリオ、ソシオネクス、第一三共 (10月31日～11月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5202> 板硝子 東Ｐ -29.79 11/ 6 上期 160.39
<6526> ソシオネクス 東Ｐ -20.58 10/31 上期 -80.93
<6997> 日ケミコン 東Ｐ -19.47 11/ 6 上期 161.41
<7071> アンビスＨＤ 東Ｐ -19.43 11/ 6 本決算 -47.97
<7004> カナデビア 東Ｐ -18.54 11/ 6 上期 赤転
<2802> 味の素 東Ｐ -18.25 11/ 6 上期 2.44
<6240> ヤマシン―Ｆ 東Ｐ -17.99 11/ 5 上期 -5.92
<6996> ニチコン 東Ｐ -17.79 11/ 5 上期 -24.15
<6088> シグマクシス 東Ｐ -15.99 11/ 5 上期 12.59
<6806> ヒロセ電 東Ｐ -14.01 11/ 4 上期 -7.32
<4565> ネクセラ 東Ｐ -13.70 10/31 3Q 赤拡
<6976> 太陽誘電 東Ｐ -13.40 11/ 6 上期 19.93
<7735> スクリン 東Ｐ -13.27 10/31 上期 -20.13
<3482> ロードスター 東Ｐ -13.26 10/31 3Q -8.64
<4189> ＫＨネオケム 東Ｐ -12.73 11/ 5 3Q 14.98
<8136> サンリオ 東Ｐ -12.70 11/ 5 上期 64.14
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ -12.49 11/ 6 上期 19.37
<4568> 第一三共 東Ｐ -12.34 10/31 上期 -15.25
<6268> ナブテスコ 東Ｐ -11.35 10/31 3Q 74.74
<6963> ローム 東Ｐ -11.06 11/ 6 上期 黒転
<2281> プリマ 東Ｐ -11.03 10/31 上期 -17.88
<9468> カドカワ 東Ｐ -10.95 11/ 6 上期 -30.63
<3433> トーカロ 東Ｐ -10.54 11/ 6 上期 22.39
<2371> カカクコム 東Ｐ -10.52 11/ 5 上期 -3.83
<2440> ぐるなび 東Ｐ -10.45 11/ 5 上期 -62.03
<7224> 新明和 東Ｐ -9.98 10/31 上期 -28.19
<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ -9.79 10/31 上期 11.22
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -9.54 11/ 5 上期 24.29
<1964> 中外炉 東Ｐ -9.53 10/31 上期 12.50
<6902> デンソー 東Ｐ -9.43 10/31 上期 -13.24
<5384> フジミインコ 東Ｐ -8.89 11/ 5 上期 11.33
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 東Ｐ -8.57 11/ 6 上期 7.47
<9010> 富士急 東Ｐ -8.56 11/ 5 上期 8.67
<5410> 合同鉄 東Ｐ -8.46 10/31 上期 -4.02
<4310> ドリームＩ 東Ｐ -8.39 11/ 5 上期 黒転
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ -8.26 10/31 上期 14.92
<7956> ピジョン 東Ｐ -8.02 11/ 6 3Q 20.80
<8103> 明和産 東Ｐ -7.96 10/31 上期 20.52
<8056> ビプロジー 東Ｐ -7.81 11/ 5 上期 25.52
<3401> 帝人 東Ｐ -7.73 11/ 5 上期 赤拡
<6644> 大崎電 東Ｐ -7.67 11/ 4 上期 18.94
<5851> リョービ 東Ｐ -7.43 11/ 6 3Q 13.92
<4847> インテリＷ 東Ｐ -7.36 11/ 5 1Q -32.89
<1959> クラフティア 東Ｐ -7.27 10/31 上期 21.52
<6925> ウシオ電 東Ｐ -7.08 11/ 6 上期 -7.58
<2767> 円谷フィＨＤ 東Ｐ -7.07 10/31 上期 160.86
<4483> ＪＭＤＣ 東Ｐ -6.82 11/ 6 上期 19.08
<4216> 旭有機材 東Ｐ -6.69 10/31 上期 -23.44
<5632> 菱製鋼 東Ｐ -6.54 11/ 6 上期 -14.91
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ -6.52 10/31 上期 19.75
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース