―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6809> ＴＯＡ 　　　　東Ｐ 　 +34.78 　 11/ 4　　上期　　　 98.43
<7236> ティラド 　　　東Ｐ 　 +25.75 　 11/ 4　　上期　　　 96.95
<4506> 住友ファーマ 　東Ｐ 　 +25.26 　 10/31　　上期　　　　黒転
<3110> 日東紡 　　　　東Ｐ 　 +19.41 　 11/ 6　　上期　　　 18.64
<8111> ゴルドウイン 　東Ｐ 　 +18.32 　 11/ 6　　上期　　　 -8.31

<6098> リクルート 　　東Ｐ 　 +17.53 　 11/ 6　　上期　　　　8.71
<4368> 扶桑化学 　　　東Ｐ 　 +16.72 　 10/31　　上期　　　 23.39
<6941> 山一電機 　　　東Ｐ 　 +16.21 　 11/ 5　　上期　　　　5.37
<2282> 日ハム 　　　　東Ｐ 　 +15.70 　 11/ 4　　上期　　　 32.56
<4362> 日精化 　　　　東Ｐ 　 +15.48 　 10/31　　上期　　　 22.42

<6471> 日精工 　　　　東Ｐ 　 +15.14 　 11/ 4　　上期　　　107.64
<5821> 平河ヒューテ 　東Ｐ 　 +14.77 　 10/31　　上期　　　 55.39
<3836> アバントＧ 　　東Ｐ 　 +14.00 　 10/31　　　1Q　　　 22.36
<6454> マックス 　　　東Ｐ 　 +12.95 　 10/31　　上期　　　 36.43
<7826> フルヤ金属 　　東Ｐ 　 +12.69 　 11/ 6　　　1Q　　　 42.02

<5333> ガイシ 　　　　東Ｐ 　 +12.13 　 10/31　　上期　　　 21.63
<9412> スカパーＪ 　　東Ｐ 　 +11.92 　 11/ 5　　上期　　　 29.17
<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ 　 +11.91 　 10/31　　　3Q　　　159.97
<5947> リンナイ 　　　東Ｐ 　 +11.78 　 11/ 6　　上期　　　 13.19
<4902> コニカミノル 　東Ｐ 　 +11.02 　 11/ 5　　上期　　　　黒転

<8005> スクロール 　　東Ｐ 　 +10.52 　 10/31　　上期　　　-19.09
<5802> 住友電 　　　　東Ｐ 　 +10.49 　 10/31　　上期　　　 27.78
<8393> 宮崎銀 　　　　東Ｐ 　 +10.27 　 11/ 6　　上期　　　 35.38
<4028> 石原産 　　　　東Ｐ　　 +9.94 　 11/ 6　　上期　　　241.95
<6958> 日本ＣＭＫ 　　東Ｐ　　 +9.77 　 11/ 5　　上期　　　-70.97

<6367> ダイキン 　　　東Ｐ　　 +9.44 　 11/ 5　　上期　　　　7.90
<8059> 第一実 　　　　東Ｐ　　 +9.33 　 11/ 6　　上期　　　　7.90
<5261> リソル 　　　　東Ｐ　　 +8.97 　 11/ 6　　上期　　　 23.46
<6632> ＪＶＣケンウ 　東Ｐ　　 +8.79 　 10/31　　上期　　　-28.89
<1814> 大末建 　　　　東Ｐ　　 +8.66 　 11/ 6　　上期　　　118.98

<6961> エンプラス 　　東Ｐ　　 +8.57 　 10/31　　上期　　　 -2.04
<7205> 日野自 　　　　東Ｐ　　 +8.55 　 11/ 4　　上期　　　 87.90
<4403> 日油 　　　　　東Ｐ　　 +8.37 　 11/ 6　　上期　　　 -8.31
<2222> 寿スピリッツ 　東Ｐ　　 +8.03 　 11/ 4　　上期　　　 -0.04
<9504> 中国電 　　　　東Ｐ　　 +7.77 　 10/31　　上期　　　 29.20

<9065> 山九 　　　　　東Ｐ　　 +7.73 　 10/31　　上期　　　　0.29
<9119> 飯野海 　　　　東Ｐ　　 +7.47 　 10/31　　上期　　　-26.44
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ　　 +7.46 　 10/31　　　3Q　　　279.82
<8031> 三井物 　　　　東Ｐ　　 +7.29 　 11/ 5　　上期　　　　2.32
<6981> 村田製 　　　　東Ｐ　　 +7.29 　 10/31　　上期　　　　6.56

<2331> ＡＬＳＯＫ 　　東Ｐ　　 +7.28 　 11/ 5　　上期　　　 43.49
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ　　 +7.22 　 10/31　　上期　　　　4.98
<9934> 因幡電産 　　　東Ｐ　　 +6.80 　 10/31　　上期　　　 22.42
<7951> ヤマハ 　　　　東Ｐ　　 +6.68 　 11/ 4　　上期　　　 56.65
<7595> アルゴグラフ 　東Ｐ　　 +6.66 　 10/31　　上期　　　　1.37

<3941> レンゴー 　　　東Ｐ　　 +6.66 　 11/ 6　　上期　　　 -8.39
<7974> 任天堂 　　　　東Ｐ　　 +6.59 　 11/ 4　　上期　　　 60.46
<1332> ニッスイ 　　　東Ｐ　　 +6.56 　 11/ 6　　上期　　　 11.15
<6455> モリタＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.46 　 10/31　　上期　　　 24.47
<8001> 伊藤忠 　　　　東Ｐ　　 +6.03 　 11/ 5　　上期　　　　9.91

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース