決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 任天堂、リクルート、村田製 (10月31日～11月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から7日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ +34.78 11/ 4 上期 98.43
<7236> ティラド 東Ｐ +25.75 11/ 4 上期 96.95
<4506> 住友ファーマ 東Ｐ +25.26 10/31 上期 黒転
<3110> 日東紡 東Ｐ +19.41 11/ 6 上期 18.64
<8111> ゴルドウイン 東Ｐ +18.32 11/ 6 上期 -8.31
<6098> リクルート 東Ｐ +17.53 11/ 6 上期 8.71
<4368> 扶桑化学 東Ｐ +16.72 10/31 上期 23.39
<6941> 山一電機 東Ｐ +16.21 11/ 5 上期 5.37
<2282> 日ハム 東Ｐ +15.70 11/ 4 上期 32.56
<4362> 日精化 東Ｐ +15.48 10/31 上期 22.42
<6471> 日精工 東Ｐ +15.14 11/ 4 上期 107.64
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ +14.77 10/31 上期 55.39
<3836> アバントＧ 東Ｐ +14.00 10/31 1Q 22.36
<6454> マックス 東Ｐ +12.95 10/31 上期 36.43
<7826> フルヤ金属 東Ｐ +12.69 11/ 6 1Q 42.02
<5333> ガイシ 東Ｐ +12.13 10/31 上期 21.63
<9412> スカパーＪ 東Ｐ +11.92 11/ 5 上期 29.17
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ +11.91 10/31 3Q 159.97
<5947> リンナイ 東Ｐ +11.78 11/ 6 上期 13.19
<4902> コニカミノル 東Ｐ +11.02 11/ 5 上期 黒転
<8005> スクロール 東Ｐ +10.52 10/31 上期 -19.09
<5802> 住友電 東Ｐ +10.49 10/31 上期 27.78
<8393> 宮崎銀 東Ｐ +10.27 11/ 6 上期 35.38
<4028> 石原産 東Ｐ +9.94 11/ 6 上期 241.95
<6958> 日本ＣＭＫ 東Ｐ +9.77 11/ 5 上期 -70.97
<6367> ダイキン 東Ｐ +9.44 11/ 5 上期 7.90
<8059> 第一実 東Ｐ +9.33 11/ 6 上期 7.90
<5261> リソル 東Ｐ +8.97 11/ 6 上期 23.46
<6632> ＪＶＣケンウ 東Ｐ +8.79 10/31 上期 -28.89
<1814> 大末建 東Ｐ +8.66 11/ 6 上期 118.98
<6961> エンプラス 東Ｐ +8.57 10/31 上期 -2.04
<7205> 日野自 東Ｐ +8.55 11/ 4 上期 87.90
<4403> 日油 東Ｐ +8.37 11/ 6 上期 -8.31
<2222> 寿スピリッツ 東Ｐ +8.03 11/ 4 上期 -0.04
<9504> 中国電 東Ｐ +7.77 10/31 上期 29.20
<9065> 山九 東Ｐ +7.73 10/31 上期 0.29
<9119> 飯野海 東Ｐ +7.47 10/31 上期 -26.44
<5214> 日電硝 東Ｐ +7.46 10/31 3Q 279.82
<8031> 三井物 東Ｐ +7.29 11/ 5 上期 2.32
<6981> 村田製 東Ｐ +7.29 10/31 上期 6.56
<2331> ＡＬＳＯＫ 東Ｐ +7.28 11/ 5 上期 43.49
<8015> 豊田通商 東Ｐ +7.22 10/31 上期 4.98
<9934> 因幡電産 東Ｐ +6.80 10/31 上期 22.42
<7951> ヤマハ 東Ｐ +6.68 11/ 4 上期 56.65
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ +6.66 10/31 上期 1.37
<3941> レンゴー 東Ｐ +6.66 11/ 6 上期 -8.39
<7974> 任天堂 東Ｐ +6.59 11/ 4 上期 60.46
<1332> ニッスイ 東Ｐ +6.56 11/ 6 上期 11.15
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ +6.46 10/31 上期 24.47
<8001> 伊藤忠 東Ｐ +6.03 11/ 5 上期 9.91
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース