King Gnuが11月13日(木)19時より放送される『ベストヒット歌謡祭2025』にて、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の主題歌となった「TWILIGHT!!!」を披露することが発表された。

今回、ベストヒット歌謡祭のためだけに名探偵コナンの原作者である青山剛昌がキャラデザインを監修し、コナンチームの総力を結集してメンバーをアニメ化。江戸川コナンや毛利小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱する世界初のパフォーマンスが披露される。

また、本日18時から放送のアニメ『名探偵コナン』にもサプライズがあるという。お見逃しなく。

■読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』

放送日時：11月13日（木）19:00〜21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士