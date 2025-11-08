µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤¬ÂçÊª¤Ö¤ê¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡¡5³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÎÙ¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¡¡Ì¾¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸¤ÎÍ½´¶¡©
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê¤æ¤¦¤»¤¤¡ËÆâÌî¼ê¡Ê19¡á²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£ÂçÊª¤Ö¤ê¡©¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Ì¾¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤â¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë5³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³À¥¤¬¡Ö¤¿¤À¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÀèÇÚ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»³À¥¤¬¡ÖËÍ¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÎ½Å¡Ë¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ï¼ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¼ç¿©¤Î¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¤ò¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡Ö¥³¥°¥Þ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò°ì»þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥±¤¿»³À¥¡£
¡¡¡Ö¤ªÊÆ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Èº£¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×¤ÈÄÔ²¬¥¢¥Ê¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£»³À¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Î»³À¥¤«¤é·Ú¤¯¡ÈÊ¢¥Ñ¥ó¥Á¡É¤È¡ÈÇØÃæ¥Ñ¥ó¥Á¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
