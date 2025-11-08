内山理名、44歳の誕生日にわが子の近影チラリ「どの写真もすてき」「幸せ伝わります」 夫は吉田栄作
俳優・吉田栄作（56）の妻で俳優の内山理名（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。「44歳になりました」と報告し、9月に誕生したわが子の近影をのぞかせた。
【写真】「幸せ伝わります」吉田栄作＆内山理名、わが子の近影チラリ ※4枚目
「マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せを沢山キャッチしていきたいと思います」と抱負をつづった内山は、近況を写真でシェア。
妊娠中に訪れた海でのソロショットや愛犬、「久しぶりに朝食を作った日」の食卓や「自家製味噌」など、穏やかな日常を写真で紹介し、「小さい足」とわが子の姿も披露した。
この投稿には、誕生日を祝福する声とともに、「どの写真もすてき」「何気ない日常に幸せ伝わります」「ティンクも、赤ちゃんの足も可愛い」「ていねいに生活されているのだなぁ」「憧れの女性です!!」「これから3人で幸せをたくさん築いてください」などのコメントが寄せられている。
内山と吉田は21年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。内山は「自然を愛し、一日一日に感謝を込めて、丁寧に生きている彼の姿はとても逞しく、一緒に居ると日常が豊かになっていくことを感じています。そして不思議なくらい共通の話題が多く、4年前に初めて共演した時から、色んな話を沢山してきました」「お互いを高め合いながら、更に彩り豊かな毎日を過ごしていけたらと思っております」などとつづっていた。今年9月に第1子誕生を報告した。
【写真】「幸せ伝わります」吉田栄作＆内山理名、わが子の近影チラリ ※4枚目
「マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せを沢山キャッチしていきたいと思います」と抱負をつづった内山は、近況を写真でシェア。
妊娠中に訪れた海でのソロショットや愛犬、「久しぶりに朝食を作った日」の食卓や「自家製味噌」など、穏やかな日常を写真で紹介し、「小さい足」とわが子の姿も披露した。
内山と吉田は21年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。内山は「自然を愛し、一日一日に感謝を込めて、丁寧に生きている彼の姿はとても逞しく、一緒に居ると日常が豊かになっていくことを感じています。そして不思議なくらい共通の話題が多く、4年前に初めて共演した時から、色んな話を沢山してきました」「お互いを高め合いながら、更に彩り豊かな毎日を過ごしていけたらと思っております」などとつづっていた。今年9月に第1子誕生を報告した。