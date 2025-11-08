¹ñ¤´¤È¤Ë°ã¤¦¡Ö¼êÏÃ¡×¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï²¿¤ò»È¤¦¡©¡Ö¹ñºÝ¼êÏÃ¡×¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡¸ÀÍÕ¤¬¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÏÃ¤â¹ñ¤´¤È¤Ç°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£µÆü¤«¤éÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼êÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¡È¿ÊÝ¿¿Í¥¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÆüËÜ¤ÏÁêËÐ¤Î¼êÅá¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅê¤²¥¥Ã¥¹
¡¡¡ÖÍ§Ã£¡¢¥¢¥ß¡¼¥´¤Ï¸ª¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£¶·î¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºâÃÄ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¡¢¸µ¥Ç¥Õ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤ÇÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ëÊ¿°æË¾¤µ¤ó¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¼êÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¤¬´ë²è¤·¤¿¡¢³¤³°¤Î¼êÏÃ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡Ö¹ñºÝ¼êÏÃÆ»¾ì¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤éÌó£´£°¿Í¤¬¡¢¥¿¥¤¤ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÃÏ°è¤´¤È¤Î¹Ö»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼êÏÃ¤Î¾Ò²ð¤Ë¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¼êÏÃ¤Ï¡¢Ê¸²½¤äÎò»ËÅªÇØ·Ê¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÆüËÜ¼êÏÃ¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤¬¼êÅá¤òÀÚ¤ëÍÍ»Ò¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸ý¸µ¤«¤éÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤¹¤ëÆ°ºî¤òÉ½¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ô»ú¤Î¿ô¤¨Êý¤¬»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼êÏÃ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬ÀÎ¡¢ÂæÏÑ¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾»Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹ñºÝ¼êÏÃ¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢À¤³¦¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤Î²ñ¹ç¤ä¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸øÍÑ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ñºÝ¼êÏÃ¡Ê£É£î£ô£å£ò£î£á£ô£é£ï£î£á£ì¡¡£Ó£é£ç£î¡Ë¡×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñºÝ¼êÏÃ¤ÏÌ±Â²¤ä°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÈÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¸À¸ì¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿Í¹©¸À¸ì¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£µ£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀ¤³¦¤í¤¦¼Ô²ñµÄ¤Ê¤É¤Î±éÀâ¤Î¾ì¤Ç¡¢Ìò°÷¤é¤¬¼«¹ñ¤Î¼êÏÃ¤äÃ¯¤â¤¬¸«¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤ò·«¤êÊÖ¤·ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÉ½¸½¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼êÏÃ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÂ´¶È¼°¤Ê¤É¤Ç¤«¤Ö¤ë³ÑË¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÂç³Ø¡×¤Î¼êÏÃ¤¬¹ñºÝ¼êÏÃ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£»æ¤Î¼½ñ¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤ï¤ì¤ëÆâ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤É½¸½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ñ¶¤ÎÊÉ¤¬Çö¤¯Ê¿Åù
¡¡¹ñºÝ¼êÏÃ¹ÖºÂ¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¼êÏÃÉ½¸½¼Ô¤ÎÀ¾ÏÆ¾¸à¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼êÏÃ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤Ï¸øÊ¿¤ÇÊ¿Åù¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¸ì¤ë¡£²»À¼¸À¸ì¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬¶¦ÄÌ¸ì¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¹ñºÝ¼êÏÃ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¼êÏÃ¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊ¸Ë¡¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Î¼êÏÃ¤â¸ì½ç¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¹ñ¤Î¼êÏÃ¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼êÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë»ë³ÐÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¸ß¤¤¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¼«Á³¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ä°¼Ô¤Î¸À¸ì¤è¤ê¤â¹ñ¶¤ÎÊÉ¤¬Çö¤¤¡£¤½¤ì¤¬¹ñºÝ¼êÏÃ¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÝ¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¼êÏÃ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Íºà¤ÏÆüËÜ¼êÏÃ¤ò»È¤¦¿Í¤Î¤ï¤º¤«£±¡ó¤Û¤É¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ÎÅèËÜ¶³µ¬Íý»ö¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¹ñºÝ¼êÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¹ñºÝ¼êÏÃ¤ÎÉáµÚ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¹ñºÝ¼êÏÃ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÝ¼êÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¹ñºÝ¼êÏÃ¹ÖºÂ¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¤í¤¦ÇÐÍ¥¤äÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«ÀîæÆÊ¿¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö¼êÏÃ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ò¸«¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÎÀµ¼°¤Ê¼êÏÃ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Ä°¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤è¤Ã¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁð¤ò¤·¤¿¤ê¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â»ë³ÐÅª¤Ë¿È¿¶¤ê¤ä¼ê¿¶¤ê¤ÇÃ±¸ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢³¨¤ò¤«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¡Ö£Ï¡×¤È¡Ö£Ë¡×¤ò»ØÊ¸»ú¤ÇÉ½¤·¤¿¤ê¡¢¿Æ»Ø¤ò¾å¤Ë¤¿¤Æ¤ë¡Ö¥°¡¼¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢Ê¹¤Êý¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ò½ù¡¹¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÏÃ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°»ì°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤°¤µ¤ò¤¹¤ëÆüËÜ¼êÏÃ¤È¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤«¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹²¤ÊÆ¤Î¼êÏÃ¤Ï°ã¤¦¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¹¤°¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤¿¡£¹ñ¤´¤È¤Ë¼êÏÃ¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÊý¸À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼êÏÃ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤¬È¯Ã£¤·¡¢À¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤Î¤½¤Î¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£Âç²ñ¤¬¸òÎ®¤Î²ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£