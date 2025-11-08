JR東海と仕様を揃えた20000形「RSE」

歴代の小田急ロマンスカーは、長らく「展望席があること」「連接台車を採用すること」を伝統としてきました。しかし1991（平成3）年に登場した20000形「RSE」は、ロマンスカーのイメージを変えた、エポックメイキングな車両です。

RSEはその伝統から脱して展望席を廃し、車体間を台車で結ぶ連接構造から、通常のボギー台車に改めた車両でした。こうした車両が生み出されたのは、直通先のJR東海と車両の仕様を揃える必要があったからです。

この時期、小田急線からJR東海の御殿場線に乗り入れて新宿〜御殿場間を結んでいた直通急行「あさぎり」は、使用車両の3000形の老朽化が問題になっていました。かつて国鉄時代に小田急ロマンスカー7000形「LSE」への置き換えが検討されたものの、国鉄は運転席が2階にあるLSEに難色を示し、頓挫していました。

国鉄がJR東海に変わり、直通急行「あさぎり」を特急化の上、運行区間も新宿〜沼津間に変更するプロジェクトがスタート。その中で、JRの新型371系特急形電車と仕様を極力合わせた車両を開発することになり、RSEは展望席と連接構造をやめたのです。

それまでのロマンスカーは、乗車時間が新宿から箱根まで1時間強でした。しかし、RSEは沼津までの2時間程度が想定されるため、車内は「ゆったりとくつろげるスペース」を重視。外観は富士山と伊豆の海をイメージした青系が採用されました。

初めて2階建てが採用された小田急車

そして、7両編成のうち3号車と4号車に小田急初の2階建て構造を採用。2階部分は、これも小田急初の特別席「スーパーシート」としました。

スーパーシートはJR東海371系グリーン車と同様に、1＋2列で座席間隔110cm、座席幅66cm（1人掛け）・130cm（2人掛け）とし、独自の設備として、座席の肘掛けに6インチ液晶テレビが内蔵され、読書灯や客室乗務員のコールボタンも完備し、「小田急のファーストクラス」としてのプライドを感じさせるものでした。

階下は、3号車が1＋2列の普通車、4号車が4人用の「セミコンパートメント」です。セミコンパートメントはゆったりとして柔らかいソファが採用され、座席間もしっかりと区切られたもので、3区画設けられました。

3・4号車の平屋部分には、電子レンジや冷蔵庫、簡単な調理施設を備えたサービスカウンターまで装備し、スーパーシートではシートサービスも行われました。

3・4号車以外の普通車は他のロマンスカーより座席間隔が3cm広い100cmで、フットレスト付きのリクライニングシートでした。側窓はJRの371系より小さく、照明は間接照明で、床は3・4号車と同様にカーペットが敷かれていました。

なお、RSEは「あさぎり」だけでなく、「はこね」として主に土休日に新宿〜箱根湯本間でも運行されました。また、小田急多摩線に直通する「ホームウェイ」に使われたこともありました。

2012（平成24）年、JR直通特急が60000形「MSE」に置き換えられることになり、RSEは引退。先頭車両と2階建て車両は「ロマンスカーミュージアム」に保存されています。また、１編成が富士急行（現・富士山麓電気鉄道）に譲渡され、8000系電車となりました。

8000系は2階建て車両がなく、3両編成で運行されています。1号車は運転席後ろがソファの置かれたフリースペースで、1＋2列の特別車となりました。2・3号車は小田急時代とそれほど変わらないものの、車いすスペースにボックスタイプの座席を新設したほか、トイレが車いす対応となり、おむつ交換台が設置されています。

8000系は2014（平成26）年から特急「フジサン特急」で運用されています。2016（平成28）年からは、JRから譲渡された371系が8500系として「富士山ビュー特急」で運行を開始。かつて「あさぎり」として運用された小田急RSEとJR371系が、現在も富士山の麓で“同僚”として活躍しています。