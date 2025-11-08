King Gnuがリアルと「コナン」の世界で歌唱！ CANDY TUNEがSP参戦 『ベストヒット歌謡祭2025』特別企画発表
11月13日19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系系）より、アーティストたちの夢のコラボやメドレーなど、一夜限りの特別企画の内容が発表された。
【写真】King Gnuを「コナン」チームがアニメ化！
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。今年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージをおくる。
初出演となるKing Gnuは、今年大ヒットした劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の主題歌「TWILIGHT!!!」を披露。今回、青山剛昌がキャラデザインを監修し、コナンチームの総力を結集し、King Gnuメンバーをアニメ化。江戸川コナンや毛利小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱する世界初のパフォーマンスに期待が高まる。
また本日8日放送のアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時 ※一部地域を除く）でも、とあるサプライズが。
さらに、昭和・平成の名曲を、グループの垣根を越えた“ベストヒットSPユニット”が歌唱。
佐野勇斗（M！LK）×河野純喜（JO1）×K（＆TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）が、昭和の日本ポップスシーンを席巻してきた伝説のバンド、チェッカーズ最大のヒット曲であり、昭和60年度の年間オリコンチャートでも第1位を記録した「ジュリアに傷心」を、スペシャルコラボでパフォーマンス。
現役アイドルたちがこぞって「平成の伝説的アイドル」として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニット「Buono！」。Berryz工房から嗣永桃子と夏焼雅、℃‐uteから鈴木愛理を選抜して結成された彼女たちの代表曲であり、アイドル界の神曲として名高い「初恋サイダー」を、井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME：I）が、グループの垣根を越えてリスペクトカバー。
1972年デビューの郷ひろみと、その約50年後、2021年にCDデビューを果たしたなにわ男子による一夜限りの夢のコラボレーションが実現。サビの「A CHI CHI A CHI」の振り付けがおなじみ、郷ひろみの代表曲「GOLDFINGER ’99」を、時代を超えた“アイドル”2組が激アツパフォーマンス。
ともに1977年生まれの香取慎吾と氷川きよし。同じ年に生まれ、長きにわたり日本の音楽シーンを牽引してきた国民的スター2人が夢の共演。2人が生まれた1977年にリリースされ、その年の日本レコード大賞も受賞した沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を熱唱する。
結成10周年の今年、「イイじゃん」がSNS総再生回数2５億回を突破するなど大きな話題を集めたM！LKは、サンリオキャラクターズとSPコラボ。今年のサンリオキャラクター大賞で上位に輝いたポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミとの“ビジュイイじゃん”コラボを見せる。
毎年、衝撃の演出でベストヒット歌謡祭を盛り上げるDa‐iCEは、今年の夏の甲子園を熱く盛り上げた「ノンフィクションズ」で、甲子園球場を拠点とし、今年のプロ野球を沸かせた阪神タイガースの中野拓夢選手・才木浩人選手とコラボ。大阪城ホールの観客8000人も巻き込み衝撃パフォーマンスを見せる。
ティーンを中心に、ダンス動画が4万本以上投稿された、ORANGE RANGE「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして話題のKing Gnu「SO BAD」など、今年SNSを中心に話題となったダンスチューンをDJ KOOのDJプレイと共に、ベストヒット歌謡祭出演アーティストが踊りまくりのメドレーで披露。
Kis‐My‐Ft2、＝LOVE、JO1（選抜メンバー）、FRUITS ZIPPERによる、キレキレ＆キュートなダンスパフォーマンスに期待が高まる。楽曲は以下の通り。
・Kis‐My‐Ft2「おしゃれ番長 feat.ソイソース／ORANGE RANGE」
・＝LOVE「気まぐれロマンティック／いきものがかり」
・JO1（選抜メンバー）「SO BAD／King Gnu」
・FRUITS ZIPPER 「倍倍FIGHT！／CANDY TUNE」
また「おしゃれ番長 feat.ソイソース」にはORANGE RANGE本人も歌唱と演奏で参戦。
さらに今年TikTok総再生回数が38億回を突破するなど「倍倍FIGHT！」が大バズリを果たしたCANDY TUNEもSP出演。生歌唱に合わせて、先輩・FRUITS ZIPPERと踊りまくる。
『ベストヒット歌謡祭2025』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月13日19時放送。
【写真】King Gnuを「コナン」チームがアニメ化！
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。今年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージをおくる。
また本日8日放送のアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時 ※一部地域を除く）でも、とあるサプライズが。
さらに、昭和・平成の名曲を、グループの垣根を越えた“ベストヒットSPユニット”が歌唱。
佐野勇斗（M！LK）×河野純喜（JO1）×K（＆TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）が、昭和の日本ポップスシーンを席巻してきた伝説のバンド、チェッカーズ最大のヒット曲であり、昭和60年度の年間オリコンチャートでも第1位を記録した「ジュリアに傷心」を、スペシャルコラボでパフォーマンス。
現役アイドルたちがこぞって「平成の伝説的アイドル」として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニット「Buono！」。Berryz工房から嗣永桃子と夏焼雅、℃‐uteから鈴木愛理を選抜して結成された彼女たちの代表曲であり、アイドル界の神曲として名高い「初恋サイダー」を、井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME：I）が、グループの垣根を越えてリスペクトカバー。
1972年デビューの郷ひろみと、その約50年後、2021年にCDデビューを果たしたなにわ男子による一夜限りの夢のコラボレーションが実現。サビの「A CHI CHI A CHI」の振り付けがおなじみ、郷ひろみの代表曲「GOLDFINGER ’99」を、時代を超えた“アイドル”2組が激アツパフォーマンス。
ともに1977年生まれの香取慎吾と氷川きよし。同じ年に生まれ、長きにわたり日本の音楽シーンを牽引してきた国民的スター2人が夢の共演。2人が生まれた1977年にリリースされ、その年の日本レコード大賞も受賞した沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を熱唱する。
結成10周年の今年、「イイじゃん」がSNS総再生回数2５億回を突破するなど大きな話題を集めたM！LKは、サンリオキャラクターズとSPコラボ。今年のサンリオキャラクター大賞で上位に輝いたポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミとの“ビジュイイじゃん”コラボを見せる。
毎年、衝撃の演出でベストヒット歌謡祭を盛り上げるDa‐iCEは、今年の夏の甲子園を熱く盛り上げた「ノンフィクションズ」で、甲子園球場を拠点とし、今年のプロ野球を沸かせた阪神タイガースの中野拓夢選手・才木浩人選手とコラボ。大阪城ホールの観客8000人も巻き込み衝撃パフォーマンスを見せる。
ティーンを中心に、ダンス動画が4万本以上投稿された、ORANGE RANGE「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして話題のKing Gnu「SO BAD」など、今年SNSを中心に話題となったダンスチューンをDJ KOOのDJプレイと共に、ベストヒット歌謡祭出演アーティストが踊りまくりのメドレーで披露。
Kis‐My‐Ft2、＝LOVE、JO1（選抜メンバー）、FRUITS ZIPPERによる、キレキレ＆キュートなダンスパフォーマンスに期待が高まる。楽曲は以下の通り。
・Kis‐My‐Ft2「おしゃれ番長 feat.ソイソース／ORANGE RANGE」
・＝LOVE「気まぐれロマンティック／いきものがかり」
・JO1（選抜メンバー）「SO BAD／King Gnu」
・FRUITS ZIPPER 「倍倍FIGHT！／CANDY TUNE」
また「おしゃれ番長 feat.ソイソース」にはORANGE RANGE本人も歌唱と演奏で参戦。
さらに今年TikTok総再生回数が38億回を突破するなど「倍倍FIGHT！」が大バズリを果たしたCANDY TUNEもSP出演。生歌唱に合わせて、先輩・FRUITS ZIPPERと踊りまくる。
『ベストヒット歌謡祭2025』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月13日19時放送。