台風26号は、今日8日午前3時に「大型」で「強い」勢力に発達しました。週明けにも進路を北よりに変える見込みで、沖縄では警報級の大雨や高波となる可能性があります。その先の進路はあまり定まっていませんが、本州などでも雨となる可能性があり、今後の動向に注意が必要です。

台風26号 週明け進路を北よりに変えて北上

台風26号は、今日8日午前3時に「大型」で「強い」勢力に発達しました。今日8日正午現在、フィリピンの東の海上を西よりに進んでいます。明日9日には「非常に強い」勢力となり、10日(月)は南シナ海に進む予想です。その後は次第に進路を北よりに変え、12日頃にかけて南シナ海を北上する見込みです。

10日〜12日 沖縄は警報級の大雨・高波の可能性

沖縄の先島諸島では、台風の進路等によっては、うねりを伴った大しけとなるおそれがあり、10日(月)から12日(水)にかけて、警報級の高波となる可能性が「中」となっています。台風から発生した「うねり」は遠くまで届くため、台風から離れていても急に高波が打ち寄せることがあります。波が高いときは、海岸に近づかないようにしてください。



また、台風周辺の暖かく湿った空気や前線の影響で、南西諸島付近には活発な雨雲がかかる見込みです。宮古島地方では12日(水)、八重山地方では11日(火)から12日(水)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。今後も最新の情報をご確認ください。

来週は台風の動向に注意

来週の台風26号の進路はあまり定まっていませんが、本州の南の海域は海面水温が26℃以下となっており、台風としての勢力を保ったまま本州の南の海上を進む可能性は低いとみられます。ただ、次第に台風26号の東側に前線がのびる見込みで、台風が前線への暖かく湿った空気の流れ込みを強める可能性はあります。その場合、本州で雨が強まることも考えられるため、今後の台風26号の動向に注意が必要です。