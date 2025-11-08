小倉優子「超特急で作った」ワンプレート夕飯披露「クオリティ高い」「品数すごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/11/08】タレントの小倉優子が11月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕飯を公開し、反響が寄せられている。
【写真】3児のママタレ「超特急で作った」彩り豊かな手作り夕飯
小倉は「超特急で作ったので、ワンピースでのお夕飯！」と綴り、エビ入り焼き飯を中心に、ネギソースがかかった鶏肉、トマト、ブロッコリー、人参サラダ、かぼちゃの煮物など、栄養バランスに配慮されたメニューを美しく盛り付けた一皿を披露。青と白の模様が印象的なプレートに、食材の鮮やかな色合いが映え、目にも楽しい仕上がりになっている。「洗い物が楽でした」というコメントで締めくくられている。
この投稿に、ファンからは「超特急で作ったとは思えないほどクオリティの高い」「品数すごい」「彩りが綺麗」「参考にします」「ものすごく美味しそう」「洗い物が楽なのは本当に嬉しい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
