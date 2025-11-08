ますだおかだ岡田圭右、5歳＆1歳息子との大阪旅行ショット公開「お子さん可愛い」「幸せいっぱい」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が11月7日、自身のInstagramを更新。息子たちとの大阪旅行の様子を公開した。
【写真】56歳芸人「癒やされる」息子2人との大阪観光ショット
岡田は「＃大阪 ＃家族旅行 ＃大阪大満喫」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。天王寺動物園で大きいサイの置物にまたがる息子たちを支えながらおどけた表情をしている写真や、大阪城をバックに3人でポーズを取る写真など、子供たちと旅行を楽しんだ様子を公開した。
この投稿にファンからは「素敵なご家族」「癒やされる」「幸せいっぱい」「お子さん可愛い」「パパの顔してる」などの反響が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳芸人「癒やされる」息子2人との大阪観光ショット
◆岡田圭右、家族旅行ショットを公開
岡田は「＃大阪 ＃家族旅行 ＃大阪大満喫」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。天王寺動物園で大きいサイの置物にまたがる息子たちを支えながらおどけた表情をしている写真や、大阪城をバックに3人でポーズを取る写真など、子供たちと旅行を楽しんだ様子を公開した。
◆岡田圭右の投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵なご家族」「癒やされる」「幸せいっぱい」「お子さん可愛い」「パパの顔してる」などの反響が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】