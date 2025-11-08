◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１３０・５９点、合計２０２・１１点でＧＰシリーズ自己最高の４位に入った。ＳＰに続きフリーも自己ベスト（１２６・５０点）を更新。合計では約１０点更新し、初めて２００点を超えた。長岡はキスアンドクライで点数を確認すると目を丸くした。「スロー（ジャンプ）２つで手をついたり、両足着氷もあったので２００点にいかないと思っていた」と驚いた表情を見せた。一方の森口は両手を高く突き上げ「よっしゃー！」と喜びを爆発させていた。

３位となった２２年北京五輪金メダルの「スイハン」こと隋文静、韓聡組（中国）までは１・６８点差で、惜しくも表彰台には届かなかった。今後は五輪代表選考に関わる全日本選手権（１２月、東京）を控える。長岡は「自信を持っていい演技ができたら」と意気込む。森口も「調子を上げつつ、けがに気をつけていいコンディションでシーズン終わりまでいけたら」と目標を語った。９月の五輪最終予選で日本初のペア２枠目を勝ち取った「ゆなすみ」。そこから約２か月でさらなる成長を遂げた。自らの手でミラノへの道をこじ開ける。