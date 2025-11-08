G大阪は8日、吹田市内で調整を行った。9日にはホーム・神戸戦。ACL2で2戦連発のMF美藤倫は「リーグでの神戸戦は初めてで凄く楽しみ」と目を輝かせ「自分がどれだけできるか確かめられる」と意気込んだ。

5日に敵地で行われたナムディン戦（ベトナム）では初瀬のクロスを頭で合わせて決勝点。ダイナミックなプレーで“得点を取れるボランチ”になりつつあるが「たまたま。初瀬くんに食事に連れていってもらっているので、そのおかげ。これは書いておいて！」と照れ笑いを浮かべた。

神戸については「ロングボールを多く使ってくるし、井手口さんもいる。そのへんは強いし、凄く対戦したかった。球際やセカンドボール、1対1で負けないことが大事。個々が勝っていければ」と闘志を燃やす。また相手は全体的にコンパクトな陣形を保つだけに、ダニエル・ポヤトス監督は「スペースが狭くなる中でどれだけボールを動かせるか」と繊細さを求めた。

存在感を増しつつある美藤にとって、リーグ2連覇中の王者との一戦は試金石。勝利に貢献し、より欠かせないピースへと成長していく。