¡¡Æþ±¡´µ¼Ô¤Ë¤â³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤ä²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡£Çò·ìÉÂ¤Ë¤è¤ê21ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥íÁÕ¼Ô»³ËÜÛÙÏ©¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ËÉ²»¼¼¤òÀéÍÕÂçÉÂ±¡¡ÊÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ë´óÂ£¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Æþ±¡Ãæ¡¢¥Á¥§¥í¤¬ÃÆ¤±¤º¡ÖÉÂ±¡¤ËËÉ²»¼¼¤òºî¤ë³èÆ°¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÛÙÏ©¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÀÎ¾¿Æ¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¿´¤òÏÂ¤é¤²¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¡£
¡¡ËÉ²»¼¼¤Ï¾²ÌÌÀÑÌó5Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¡£Ä¹´üÆþ±¡´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤ÉÂÅï¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£10·î6Æü¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢1Æü3¿Í¤Û¤É¤¬³Ú´ï±éÁÕ¤ä²»³Ú´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡¡10·î7Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÛÙÏ©¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥í¤ò»ý»²¤·¤¿Éã¾¼É×¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ï¡Ö²¹¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÂ©»Ò¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Êì¾»Âå¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÂçÉÂ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ËËÉ²»¼¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÄÁ¤·¤¤¡£ÍÆÂÎµÞÊÑ¤ò³ÐÃÎ¤·¤Å¤é¤¤ÅÀ¤¬¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ç¼¼Æâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¼è¤ê¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£