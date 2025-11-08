「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

ペアフリーが行われ、自己ベストでＳＰ４位発進だった“ゆなすみ”こと長岡由奈、森口澄士組（木下アカデミー）は、またしても自己ベストの１３０・５９点をたたき出し、合計２０２・１１点で４位。初の２００点台にガッツポーズが飛び出し、長岡は「ミスがありながらも２００点台に乗せることができてとてもうれしい。もっと高い点数を目指せると考えたら、またモチベーションが上がる」、森口は「まだ伸びしろはすごくある。それを楽しみに練習を頑張っていけたら」と大喜びだった。

トーループやスロージャンプなどで細かいミスはあったが、崩れることなく、大きく優雅に滑り切った。長岡が「本当に憧れでまさか一緒に滑れるとは」と話していた、３位の“スイハン”こと隋文静、韓聡組（中国）とはわずか１・６８点差だった。

１２月には、ミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねている全日本選手権を控える。長岡は「良い演技をしないと自信を持って選考してもらえない。調子を合わせて２００点台を出して自信を持っていきたい」、森口は「最後まで調子を上げつつ、ケガに気を付けて、最後まで良いコンディションで挑めたら」と意気込んだ。