¥é¥Ã¥Ñ¡¼¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó»àµî¡¡42ºÐ¡¡¿ÆÂ²¤¬ë¾ÊóÅÁ¤¨¤ë¡ÖHIPHOP¤ò°¦¤·¡¢À¸¤È´¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£42ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£8Æü¤ËËÜ¿Í¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢¿ÆÂ²¤¬ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢23Ç¯11·î¤«¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²°ìÆ±Ì¾µÁ¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡ÖÀèÆü¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¸Á°¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸øÉ½¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤É¤â¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿¸Ê¿ÂÀ¤Ï¡¢HIPHOP¤ò°¦¤·¡¢¤³¤ì¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢À¸¤È´¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÈÁÛ¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢°äÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¹¹¿·¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¶áÆüÃæ¤ËÊÄº¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢1983Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSHOW ME LOVE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëMC¥Ð¥È¥ë¤òÆÃµ»¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯¡¢11Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¤ÎÂç²ñ¡ÖULTIMATE MC BATTLE¡×¤Ç»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç»Ë¾å½é¤Î´°Á´À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥é¥Ã¥×¹ÖºÂ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÉáµÚ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯11·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£