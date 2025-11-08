INI、六本木ヒルズ毛利庭園でイルミネーションコラボ ポップアップストア、SHOWCASEなども発表
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、19日に発売するWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のコンセプト「この冬INIが贈る、とけない魔法の“プレゼント”」として、コラボレーションイベントやポップアップストアの開催、スペシャルコンテンツ、SHOWCASEライブの実施など続々と情報を解禁した。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
目玉企画の1つとして、東京・六本木ヒルズ毛利庭園でのコラボイベント『INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-』の開催が決定。14日から12月25日まで、INIのフォトパネルやきらめくプレゼントBOXなどが登場する。庭園内ではINIの楽曲とメンバーコメントが流れ、シャンパンゴールドのイルミネーションと共に空間を彩る。INIと過ごす、ロマンティックであたたかな冬の情景を楽しむことができる。
「THE WINTER MAGIC」の発売週には、東京・SHIBUYA109渋谷店と大阪・あべのキューズモールでポップアップストア『INI LIMITED STORE -THE WINTER MAGIC-』の開催も決定。ここでしか見ることができないコメント映像や店内装飾のほか、会場限定での購入者特典も用意している。
そのほか、南海電気鉄道では、創業140周年を記念して本作とのコラボラッピングを施した特急ラピートの運行を10月14日から実施中。コラボ記念乗車券は好評につき、即完売となった。さらに、スペシャルコンテンツとして、収録曲「U MINE」、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングである「True Love」の2曲のPerformance Videoを公開、年明けにはNEW YEAR SHOWCASEライブも新たに決定。
また、本作のタイトル曲であり、INI初のウィンターソング「Present」は7日から先行配信中。メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）、西洸人が作詞に参加しており、大切な人に向けて普段なかなかストレートに言えない気持ちを等身大の表現で打ち明けている歌詞が印象的な楽曲となっている。11日午後6時に公開されるミュージックや音楽番組でのパフォーマンスにも期待感が高まっている。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
目玉企画の1つとして、東京・六本木ヒルズ毛利庭園でのコラボイベント『INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-』の開催が決定。14日から12月25日まで、INIのフォトパネルやきらめくプレゼントBOXなどが登場する。庭園内ではINIの楽曲とメンバーコメントが流れ、シャンパンゴールドのイルミネーションと共に空間を彩る。INIと過ごす、ロマンティックであたたかな冬の情景を楽しむことができる。
そのほか、南海電気鉄道では、創業140周年を記念して本作とのコラボラッピングを施した特急ラピートの運行を10月14日から実施中。コラボ記念乗車券は好評につき、即完売となった。さらに、スペシャルコンテンツとして、収録曲「U MINE」、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングである「True Love」の2曲のPerformance Videoを公開、年明けにはNEW YEAR SHOWCASEライブも新たに決定。
また、本作のタイトル曲であり、INI初のウィンターソング「Present」は7日から先行配信中。メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）、西洸人が作詞に参加しており、大切な人に向けて普段なかなかストレートに言えない気持ちを等身大の表現で打ち明けている歌詞が印象的な楽曲となっている。11日午後6時に公開されるミュージックや音楽番組でのパフォーマンスにも期待感が高まっている。