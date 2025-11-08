伊藤健太郎、印象ガラリな姿公開「2度見した」「ワイルドな感じ最高」と話題
【モデルプレス＝2025/11/08】俳優の伊藤健太郎が11月7日、自身のInstagramを更新。雰囲気がガラリと変わった姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳イケメン俳優「誰かと思った」雰囲気ガラリの姿
伊藤は「『北方謙三 水滸伝』にて武松を演じさせて頂きました」と、2026年放送・配信のWOWOW連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」への出演を報告。これまでの短髪姿とは印象がガラリと変わる、ウェーブがかかった肩までの長さの髪型を披露した。
この投稿に「ワイルドな感じ最高」「素敵」「2度見した」「今までにない雰囲気で惚れ直す」「格好いい」「誰かと思った」「男度増してる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆伊藤健太郎、印象ガラリの姿公開
◆伊藤健太郎のビジュアルに反響
