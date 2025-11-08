◆全国高校サッカー選手権京都大会▽決勝 京都橘 １―０ 東山（８日、サンガスタジアム）

京都大会の決勝は延長戦までもつれた結果、京都橘が勝利した。

３連覇を京都橘と、３大会ぶりの優勝を狙う東山。決勝戦では４年連続の同カードとなった。試合開始からボールが両チームを行き来し、互いに球際激しくぶつかり合う展開となった。先に流れをつかんだのは東山だった。ウィングバックを起点に、サイド、中央にパスを入れながら相手を崩す。多くシュートシーンまでつくったが得点は奪えない。前半３０分を過ぎた辺りからは京都橘も徐々に押し返すが、スコアは動かず後半に突入した。

後半は立ち上がりから京都橘がペースを握ったが東山も体を張って失点は許さなかった。両チーム強度を落とすことなく８０分を戦い、スコアレスで延長戦に突入。意地がぶつかり合う。

延長戦は前半６分、中盤で京都橘がＦＫが獲得。右サイドのペナルティーエリア奥に届けると身長１９０センチのＤＦ早苗優介（３年）が折り返し、ゴール前のＤＦ西山朝陽（３年）が左足で押し込んだ。待望の先制点が生まれ、主導権を握る。その後はスコアが動かず、試合が終了した。

京都橘は、インターハイ予選、新人戦に続き府内３冠達成となった。