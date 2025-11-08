

Juice=Juice - 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？ / THE FIRST TAKE

Juice=Juiceが７日、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。代表曲『「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？』をパフォーマンス。

【動画】公開されたJuice=Juice『ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？』THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第609回公開の詳細が発表となった。

第609回は、ハロー！プロジェクトに所属するアイドルグループ、Juice=Juiceが初登場。2013年に結成され今年で結成12周年を迎えるJuice=Juice。

11月には13回目となる日本武道館での公演が決定している彼女たちが今回披露するのは、MVが1000万回再生を突破しているJuice=Juiceの代表曲「「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？」。

リアルな女性の心情を力強く表現し、ファンのみならず多くの人々が共鳴した本楽曲。彼女たちの圧倒的な熱量とスキルで魅せる「THE FIRST TAKE」だけの特別な一発撮りを披露。

Juice=Juice

コメント「初めての「THE FIRST TAKE」、楽しかったです！ライブでした！普段と違う歌割りなどや新しいハモリなど今回初めての事が多くすごく新鮮で、ワクワクしました！」