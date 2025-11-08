１１月８日の京都８Ｒ・京都ジャンプＳ・ＪＧ３（直線芝３１７０メートル＝１０頭立て）は単勝６番人気のローディアマント（セン５歳、美浦・尾関知人厩舎、父サトノダイヤモンド）が直線で抜け出し、重賞初制覇。勝ち時計は３分３７秒３（良）。デビュー１３年目の伴啓太騎手もこれが重賞初勝利となった。

マテンロウジョイが大逃げを打つ形となり、道中は終始２番手を追走した。一時は１０馬身ほど離れされる場面もあったが、徐々に差を詰め、手応え抜群で直線へ。２番手からダートコースに入ると一番に抜け出し、グングンと末脚を伸ばした。ゴール前は１番人気のディナースタが外から跳んできたが３／４馬身差でしのぎ切った。

前走の新潟ジャンプＳは４着に敗れていた。「新潟で（勝利）を狙っていたんですが、相手がローカルのスペシャリストすぎて…」。それだけに勝利を意識した一戦だった。鞍上は「右回りだけが不安でした。いい目標がいたのでそれについていって、左に張るのもがまんしてくれました。折り合いが付き、スピードの持続力がある馬です」と相棒を称賛した。場内から祝福の声も跳ぶ中で目頭熱く、笑顔を見せた。