◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

25位で出た堀琴音（29＝ダイセル）が8位まで順位を上げた。5バーディー、ノーボギーの67で回り、通算9アンダーまで伸ばした。

この日はパットがさえた。1番で2メートルを決めると、2番ではカラーから10メートル、8番で3メートル、17番では8メートルをねじ込んだ。

「後半に入ってグリーンを外してしまうところがあったんですけど、そこをしっかりパーセーブできたので後半のバーディー、バーディーにつながったのかなと思います」

好調なプレーの支えとなっているのが、ショットの精度。特に「フェアウエーキープ率は頑張りたいと思っている」と強いこだわりを持つ。その率は日本ツアーでただ1人、80％超え。前週までの数字は81・31％で堂々のランク1位だ。

今大会はそのトップの選手に（ドライビングアキュラシー賞）100万円が贈られる。「そういう賞って今回しかない。それがあるのでうれしい。モチベーションは上がります」

予選ラウンド終了時点での順位は89・28％でトップタイ。この日も「1ホールだけファーストカットに行きました」と話していたが、実際には計測対象の14ホールすべててでフェアウエーをとらえた。その確率は92・85％。タイで並んでいたペ・ソンウと木村彩子を置き去りにし単独トップに立った。

それでも「力んじゃうと曲がるのでそこだけ意識しています」と欲張りすぎないように気をつけている。

最終日に向けて「特にやることは変わらず、しっかりフェアウエーをキープして頑張ってパーオンしていくようなゴルフができれば」と落ち着いた口調で話していた。