¡Ö#·Ý¿Í¤Î²Ç¡×¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¤ÎºÊ¡¦Ê¡²¼·ÃÈþ¡¢ºÇ¹â¤Î¡Ö#¿ä¤·³è¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î²Ç¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡Ê50¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡²¼·ÃÈþ¡Ê41¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ »ä¤Î¿ä¤·¤¬¡¢·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¡õ50ºÐÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç ¥é¥¤¥Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ç®¤¤¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î²Ç¡×¡È¿ä¤·¡É¤ÎµÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿Ê¡²¼·ÃÈþ
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ TV¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ÆÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ¿ôÇ¯¸å¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤Ï¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¤ê ¥í¥±¤Ç¤Ï¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¸«¤Æ ¿ä¤·¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢É×¡¦¸¶¸ý¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë»È¤¦¡È¤¦¤Á¤ï¡Éºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¾ï¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¿ä¤·¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë»ä¤«¤é´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ ¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥°¥Ã¥º¤âºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤Á¤ï¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤é¤Ë¿ä¤·³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë²áÄø¤â¸ø³«¤·¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤¬¿ä¤·¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö50¡×¤Î¿ô»ú¤È¸¶¸ý¤Î»÷´é³¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿´°À®ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ä¤·¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿ä¤·¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤òÄ¹Ê¸¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²æÌ´¼ÕÍçÂçÀ®¸ù¡×¤È¡¢¸¶¸ý¤ÈÂ©»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿ä¤·Â³¤±¤Þ¤¹ ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢ËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Åê¹ÆÆâ¤Ç¤âÅöÆü¤Î²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö#´¶¼Õ #30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö #²æÌ´Íç³Ú #¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ #·Ý¿Í #·Ý¿Í¤Î²Ç #¿ä¤· #¿ä¤·³è #¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ ¤½¤¦¸À¤¦´Ø·¸Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤°¤Á¤ã¤ó µã¤¤Þ¤·¤¿ ¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¸¶¸ý¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±üÍÍ¤¹¤®¤ë ¤½¤ê¤ã¸¶¸ý¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¥¹¥Æ¥¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë ²¿²ó¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î²Ç¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë ºÇ¹âÉ×ÉØ ¿ä¤·³è¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ ²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
