¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£¿¹çýÌí¡Ê£±£¹¡Ë¤¬Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤Î¤¿¤á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£¿¹çýÌí¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢£²£°ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤ÏÅö³º¹Ô°Ù¤¬½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÆüÉÕ¤Çº£¿¹çýÌí¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¢Á°£¹¡¦£³£°¡Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢º£¿¹¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£º£¿¹¤Ï°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¿¹¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¡×¤È¤·¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤ËÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£